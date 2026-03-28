Alcalá (Sevilla) abre la Casa de la Juventud este sábado para actividades culturales tras actuaciones de regeneración

Centro cultural en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá Guadaíra (Sevilla) Guadaíra ha puesto en servicio la Casa de la Juventud, un edificio para acoger tanto iniciativas formativas como culturales. Para ello se ha regenerado todo un espacio en el casco histórico, incluyendo la reurbanización de los espacios aledaños como una zona de ocio y esparcimiento para la vecindad, sobre los renovados aparcamientos que reabren tras la culminación del proyecto.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este sábado se han abierto las instalaciones con conciertos, talleres y actividades para dar a conocer esta nueva infraestructura. Así, se ha diseñado con aulas formativas, espacios expositivos, una sala multiusos locales de ensayo, zona de restauración con la puesta en servicio de un nuevo bar, sala de reuniones, o un aula de internet, y capacitado para responder a las necesidades que los jóvenes requieran.

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, junto a los miembros del Gobierno, han participado de la puesta en servicio de esta infraestructura que forma parte del compromiso municipal de revalorización del centro urbano con importantes proyectos apoyados por la Unión Europea. Entre ellos, las calles La Mina y Orellana o la Plaza de los Pintores Paisajistas, junto al Duque, que se han convertido en zonas más amables, accesibles y sostenibles, con mayores dotaciones y tecnología.

El proyecto ha contado con un presupuesto de 3,3 millones de euros y está integrado en los objetivos de la estrategia de desarrollo de la Agenda 2030 con financiación de Fondos Europeos.