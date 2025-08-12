Alcalá (Sevilla) abre la inscripción para la marcha-fiesta 'Holi' con actividades en la piscina municipal de San Juan

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está preparando una fiesta para el cierre de la temporada veraniega de la piscina municipal de San Juan con "grandes sorpresas" donde el deporte y la vida saludable "toman protagonismo". Además, ya han abierto la inscripción gratuita para todos aquellos que quieran asistir.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de una marcha-fiesta de "explosión de color y diversión", llamada 'Holi Alcalá'. Este será un evento "especial", con un carácter lúdico-deportivo y en el que se mezclarán el deporte, los cañones de polvos holi, la música y las actividades acuáticas.

La actividad, pensada para toda la familia, se celebrará el 14 de septiembre y arrancará con una "marcha saludable" que tendrá un recorrido de 1,5 kilómetros en los que habrá distribuidos varios cañones de polvos. Además, a cada participante se le proporcionará unas bolsas para que las utilicen al final de la caminata.

A continuación, en el interior de la piscina de San Juan, la fiesta continuará durante todo el día con cañones de espuma, música, y atracciones acuáticas, entre otras actividades. En este contexto, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que "es un evento gratuito, lúdico y deportivo que promete ser uno de los momentos más divertidos y exultantes para cerrar el verano, diseñado para todos los públicos desde familias, jóvenes y amantes de la diversión y el deporte".

Finalmente, el Ayuntamiento ha declarado que la participación en dicho evento requiere de una inscripción gratuita previa a través del enlace 'https://app.sporttia.com/events/5950' o de forma presencial en la Delegación de Deportes de 9,00 horas a 13,00 horas. De hecho, ese día solo podrán acceder a la piscina y a la fiesta los participantes inscritos previamente y que deberán llevar, además de ropa cómoda, si es posible camiseta blanca.