Alcalá (Sevilla) abre el plazo de solicitudes de los Premios al Mérito Académico, con 161 becas de hasta 700 euros

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha anunciado este jueves el inicio del plazo para la solicitud de los Premios al Mérito Académico en su edición 2025-2026 que, con una dotación de 80.900 euros, concederá hasta un total de 161 becas con importes que oscilan entre los 150 y los 700 euros a estudiantes que este curso comiencen sus estudios de grado universitario y ciclo formativo de grado superior.

Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se ha abierto el plazo de solicitudes, que permanecerá vigente hasta el próximo 9 de octubre. Se puede realizar el trámite a través de sede electrónica municipal o en los registros municipales.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Jiménez ha insistido que esta iniciativa apoya "la calidad en la educación de nuestra juventud" al tiempo que ha afirmado que "desde que instauramos estos Premios se han beneficiado más de 600 jóvenes".

La edil ha remarcado que "estos premios traen consigo una cuantía económica para ayudar en los gastos propios del día a día como estudiante pero, también y lo más importante, supone un extra de motivación en el camino hacia su objetivo final, ser profesionales con capacitación para competir con plenas garantías en el mercado de trabajo".

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha agradecido el trabajo de los equipos docentes para, en coordinación con el Ayuntamiento, impulsar este proyecto y ha ofrecido los detalles.

Los premios están organizados en dos grupos, para las personas que acceden por primera vez a grado universitario, y las que se inscriben en ciclos formativos de grado superior.