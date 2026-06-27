Alcalá (Sevilla) abre el plazo de subvenciones para entidades y clubes deportivos de competiciones federadas

El delegado municipal de Deportes en el Ayuntamiento de Alcalá, Pedro Gracia, detalla el programa de subvenciones para entidades y clubes deportivos de competiciones federadas - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dado luz verde a la convocatoria pública de subvenciones para entidades y clubes deportivos que toman parte en competiciones federadas. Así el delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, garantiza el apoyo municipal a los clubes que con su trabajo y dedicación llevan el nombre de Alcalá por Andalucía y por España.

"Es un premio a su esfuerzo, queremos que sepan que estamos ahí y que cuando invertimos en deporte lo hacemos en las personas, en su salud, en su bienestar y, por tanto, en el futuro de la ciudad", detaca el edil en una nota de prensa.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva destinadas a sufragar gastos de clubes y entidades deportivas locales. En total, el Ayuntamiento de Alcalá invertirá más de 200.000 euros en una línea de subvenciones que tiene como objeto ayudar a la hora de cubrir costes como licencias de deportistas y entrenadores, las mutualidades, las inscripciones en competiciones y los gastos de arbitrajes y desplazamientos, los seguros de responsabilidad civil o los gastos laborales de los profesionales, entre otros.

La publicación de bases y enlace para el trámite de solicitudes se activará en los próximos días a través de la web municipal --'www.alcaladeguadaira.es'-- desde donde se podrá completar todo el trámite sin necesidad de desplazamiento.

En la última convocatoria se beneficiaron un total de 33 entidades locales de más de una veintena de prácticas deportivas diferentes, desde los más populosos como fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, pádel, natación o gimnasia rítmica o acrobática, a petanca, escalada, colombicultura, tenis de mesa, petanca, billar, o deportes de contacto, entre otros.

En este sentido, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, destaca el "firme compromiso" de su gobierno con el deporte en la ciudad por sus amplios beneficios: "los valores que transmiten las diferentes disciplinas deportivas hacia la persona de esfuerzo, superación, resiliencia y solidaridad; también para el conjunto de la población, de fomento de la colaboración, la participación y el trabajo en equipo, la sociabilidad y seguridad para los pequeños, de visibilidad de logros deportivos y ejemplos positivos para la población, especialmente la más joven, y de la propia proyección de la imagen de Alcalá".

Jiménez remarca "el papel de las entidades deportivas, su disposición para formarse y mejorar su gestión haciéndola cada vez más profesionalizada, y sobre todo por su entrega al deporte, a los menores y su amor por Alcalá".