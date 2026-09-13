Alcalá (Sevilla) acoge la romería en honor al patrón San Mateo en un año con "mayor engalanamiento en los detalles"

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto a la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, en la romería en honor al patrón San Mateo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge este domingo 13 la tradicional romería en honor del patrón, San Mateo, cita que se desarrolla en la localidad desde hace más de 40 años y que cada edición se ve superada con "mayor engalanamiento en los detalles". Carretas, bueyes, caballos y romeros conforman una "colorida comitiva" desde la Parroquia de la Inmaculada Concepción hasta el Campo de Romería, en los Pinares de la Boticaria, donde se celebra la jornada de convivencia.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha realizado la ofrenda floral al Patrón y destacado "el trabajo de la Hermandad por engrandecer las tradiciones, esforzándose al máximo en los detalles". Felicitación que ha trasladado tanto al Hermano Mayor, Paco Núñez, como a todos los hermanos "por mantener los cultos y legados culturales en torno a la figura del patrón, para que esta cita siga sumando alcalareños que toman esta fecha como referencia para pasar una jornada de convivencia y disfrutar de los amigos y la familia en el mejor entorno natural de la provincia". De hecho, acompañada por la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y otros representantes de la Corporación, han acompañado a los romeros para participar también en la convivencia.

El Ayuntamiento alcalareño, con el Consejo de Hermandades y Cofradías y la propia Hermandad de San Mateo tiene coordinado previamente cada año mediante el Plan Glorias todos los aspectos relativos al tráfico, la seguridad, limpieza viaria y demás aspectos de los cortejos.

En contexto, la jornada comenzaba con la Misa de Romeros a las 8,30 horas, tras la cual cientos de alcalareños han seguido la tradición y han partido desde la iglesia de La Inmaculada en un recorrido hacia la zona centro de la ciudad, con las esperadas visitas a los abuelos de la Residencia la Milagrosa y al propio Ayuntamiento antes de adentrarse en el entorno de Oromana hasta los Pinares de la Boticaria.

Ésta cita forma parte del programa de cultos que se desarrolla durante septiembre, actos litúrgicos o de convivencia y exaltación. Entre ellos el XXXIV Pregón de San Mateo a cargo de Antonio María Lebreros Ramírez, celebrado este pasado viernes en el teatro Gutiérrez.

En los próximos días se sucederá en la parroquia el solemne Triduo, entre el 17, 18 y 19 de septiembre a las 20,30 horas, y la Función Principal de Instituto, el domingo 20 de septiembre a las 11,00 horas, que precederán al Día de la Onomástica. El lunes, 21 de septiembre, festivo local, la imagen procesionará por las calles de Alcalá a partir de las 20,00 horas como broche de oro a los cultos en honor del Patrón.