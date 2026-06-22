Alcalá (Sevilla) adapta a los horarios de verano los recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad

Ayuntamiento de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La delegación de Turismo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes que adaptará los horarios de verano de los principales recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y visitantes durante los próximos meses.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, el explicado el delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha destacado que "estos horarios permiten adaptar la oferta turística municipal a las condiciones propias de la época estival, favoreciendo una experiencia más cómoda para quienes visitan nuestro patrimonio y nuestros espacios culturales".

De esta forma, el Castillo de Alcalá de Guadaíra y el Centro San Miguel permanecerá abierto al público para visitas en el mes de junio de martes a viernes en horario de 9,30 a 13,30 horas. Los sábados podrá visitarse de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, mientras que los domingos y festivos abrirá de 10,00 a 14,00 horas. Los lunes permanecerá cerrado. A partir de julio abrirá de martes a sábado de 9,30 a 12,30 horas, por las tardes de martes a sábado de 21,00 a 00,00 horas y estará cerrado los domingos y lunes.

Por su parte, el Museo de la ciudad abre de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas. Además, de martes a viernes ofrecerá horario de tarde de 18,00 a 21,00 horas (a partir de julio de 19,00 a 21,00 horas). Los sábados, domingos y festivos podrá visitarse de 12,00 a 14,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas. Los lunes por la tarde permanecerá cerrado.

Durante este mes de junio La Harinera del Guadaíra y la Oficina de Turismo estarán abiertas de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas. Los sábados, domingos y festivos atenderá al público de 10,00 a 14,00 horas. Asimismo, contará con horario de tarde los jueves, viernes y sábados, de 17,00 a 19,00 horas. A partir de julio solo abrirá de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas permaneciendo cerradas las tardes y los sábados, domingos y festivos.

En cuanto al Molino de la Mina, permanecerá cerrado al público desde el próximo 29 de junio y durante aproximadamente un mes debido a trabajos de mejora y mantenimiento de las instalaciones. Una vez finalizadas estas actuaciones, el espacio volverá a abrir sus puertas en horario de martes a viernes de 9,30 a 13,30 horas; sábados, domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas; y las tardes de jueves a domingo de 17,00 a 20,00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.