Alcalá (Sevilla) ahorra un millón y medio de euros en electricidad en los últimos tres años tras un nuevo contrato

Miembros del conjunto municipal de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha reducido la facturación de los suministros de electricidad, tanto en el alumbrado público como en los edificios municipales, en un millón y medio de euros en los tres últimos años, según ha avanzado la teniente de alcaldesa y delegada portavoz en el Ayuntamiento, Ángeles Ballesteros, en la rueda de prensa donde ha explicado alguno de los proyectos aprobados en la última Junta de Gobierno Local.

Según ha indicado el Gobierno local en un comunicado, Ballesteros ha explicado que se ha aprobado el nuevo contrato de suministro de electricidad para los edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra basado en el acuerdo marco de la FEMP.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alcalá ha subrayado que desde el año 2023 la facturación ha descendido un tercio (34%), lo que supone un ahorro de más de 1.436.999 euros al año.

Las cifras anuales, arrojan que en el año 2023 la facturación fue de 4.249.295 euros, en 2024 de 3.273.591 euros, y en el pasado 2025 de 2.812.296, según datos del Gobierno local.

También se ha dado luz verde, entre otros asuntos, a proyectos en otras áreas como obras de mejoras en los parques de ribera del tramo urbano del río por importe de 835.839,84 euros, o la aprobación de la concesión de los premios del concurso de pintura al aire libre Emilio Sánchez Perrier.