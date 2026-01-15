Alcalá (Sevilla) aprueba construir 200 viviendas asequibles en dos promociones en régimen de venta y alquiler

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, en el consejo de administración de Vive Alcalá, que preside la regidora. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Vive Alcalá, presidido por la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha aprobado la adjudicación y ejecución de obras de las empresas que se encargarán de desarrollar las primeras promociones de vivienda protegida impulsadas por la entidad municipal, "un paso clave" que permite culminar la fase de planificación y "avanzar ya hacia la ejecución material de los proyectos". Se trata de dos promociones que suman casi 200 pisos en régimen de venta o alquiler.

Desde la constitución de Vive Alcalá se han venido desarrollando de forma continuada todos los trabajos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para hacer viables estas promociones. Con las adjudicaciones ahora aprobadas, los proyectos quedan definitivamente preparados para iniciar las obras a lo largo de este año, con una previsión de finalización de los edificios en torno al verano de 2027, explica el Consistorio en una nota de prensa

La alcaldesa ha destacado al respecto que con estos acuerdos, Alcalá consolida la puesta en marcha efectiva de la promoción pública de vivienda, "avanzando desde la planificación hacia la ejecución y reafirmando su compromiso con una de las principales preocupaciones sociales: el acceso a la vivienda".

"Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que podemos actuar para ayudar, sobre todo a nuestros jóvenes con uno de los principales problemas que tienen en la actualidad, y hacemos frente a esta situación poniéndonos manos a la obra. Por eso, hemos creado Vive Alcalá y estamos consolidando nuestra propuesta con promociones concretas y actuaciones definidas que comienzan ya a tomar forma", ha añadido Ana Isabel Jiménez.

VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER O VENTA

La primera de las promociones aprobadas y que cuenta con una subvención del 50% de Diputación contempla la construcción de 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler permanente, con sus correspondientes plazas de aparcamiento y trasteros, mediante sistemas constructivos industrializados. El precio del alquiler será de 350 euros al mes.

El proyecto apuesta por altos estándares de calidad arquitectónica, con viviendas de dos dormitorios, diseño funcional, eficiencia en el uso del espacio y calificación energética A, debiendo acreditar certificación de alto nivel de sostenibilidad. "Esta promoción refuerza el compromiso municipal con el alquiler asequible como herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias con ingresos moderados".

El Consejo ha aprobado también la adjudicación de una segunda promoción, que permitirá la construcción de 107 viviendas protegidas en régimen general de venta, incluyendo dos dormitorios, garajes y trasteros, también mediante procedimientos industrializados que optimizan plazos, calidad y control de la ejecución. Los pisos tienen un precio de 115.000 euros en venta.

Este proyecto incorpora igualmente criterios avanzados de eficiencia energética, sostenibilidad y calidad constructiva, garantizando viviendas modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales, con precios asequibles, por debajo de los máximos establecidos por la normativa.

El plazo de los proyectos es de cuatro meses máximos desde la formalización de los contratos y 14 de ejecución.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEMANDANTES

Desde Vive Alcalá se recuerda que es imprescindible estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida para poder optar a estas promociones. Todos los interesados pueden acudir a las oficinas de Vive, situadas en La Plazuela, número 10.

Las adjudicaciones de las viviendas están previstas a partir de este verano, por lo que se anima a las personas interesadas a formalizar su inscripción y mantener sus datos actualizados. Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Alcalá consolida la puesta en marcha efectiva de la promoción pública de vivienda, avanzando desde la planificación hacia la ejecución y reafirmando su compromiso con una de las principales preocupaciones sociales: el acceso a la vivienda.