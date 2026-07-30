Alcalá (Sevilla) aprueba el expediente que dará lugar a la nueva pista cubierta del complejo deportivo Pablo VI

Pabellón Pablo VI. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprobará este viernes el expediente para la adjudicación de las obras correspondientes a la segunda fase de construcción, lo que dará lugar al avance de la nueva pista cubierta del complejo deportivo municipal de Pablo VI. De esta manera, la actuación permitirá completar el proyecto con la ejecución del módulo de vestuarios, espacios de almacenaje y dependencias técnicas que darán servicio al nuevo pabellón.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, dicha fase ha contado con un presupuesto de 454.666 euros y la intervención comenzará en otoño. Además, la pista cubierta ha supuesto una inversión global superior al millón de euros, financiada con fondos del 'Plan Sevilla 107' de la Diputación Provincial. De este modo, el proyecto ha permitido construir una pista cubierta de 40 por 30 metros, con una superficie total de 1.694 metros cuadrados y una altura libre mínima de 8,5 metros, incorporando nueva iluminación.

A su vez, la intervención ha contemplado la construcción de un nuevo módulo anexo en la fachada este de la pista cubierta, que permitirá la conexión directa entre el edificio principal y los nuevos espacios auxiliares mediante la apertura de pasos de comunicación.

En esta línea, el edificio albergará vestuarios, una zona de almacenaje vinculada a la actividad deportiva, un cuarto de limpieza y un espacio destinado a instalaciones, donde se ubicará la maquinaria y el equipamiento para el funcionamiento de los vestuarios.

Asimismo, los espacios habitables dispondrán de iluminación y ventilación natural a través de ventanas orientadas a la fachada este de la edificación. Por ende, la actuación ha contemplado una superficie útil de 145,45 metros cuadrados y una superficie construida de 168,25 metros cuadrados.

Finalmente, la alcaldesa ha destacado que la construcción de este nuevo espacio era "necesario para poder implementar su uso deportivo independientemente de las inclemencias del tiempo". En esta línea, ha señalado que "esta fase incorpora los vestuarios que darán servicio a la nueva pista polideportiva y permitirán una conexión directa entre ambos espacios, adaptadas a las necesidades de los clubes y de la ciudadanía".