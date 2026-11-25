Posado del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras la lectura del manifiesto por el 25N - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha alzado la voz en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contra esta lacra realzando "la necesidad de incidir en la prevención en el entorno digital tan utilizado por los jóvenes para sensibilizar contra conductas irrespetuosas y controladoras".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante el acto institucional del 25N, la creadora alcalareña de contenido, Alba Guisado Olivares, destacada por ganar varios reconocimientos por sus trabajos de concienciación social, ha sido la encargada de leer el manifiesto por su trayectoria audiovisual acercando contenidos de Igualdad e implicando a la ciudadanía, especialmente a la juventud.

En este sentido, la alcaldesa en el acto de lectura del manifiesto institucional celebrado este miércoles en el Centro de la Igualdad de Alcalá, donde ha reivindicado "la necesidad de seguir avanzando en Igualdad, para asegurar la permanencia de todos los avances alcanzados con tanto esfuerzo, y seguir trabajando contra esta lacra de la violencia hacia la mujer. Es un firme compromiso el que tenemos adquirido.

"Alcalá ha hecho bandera de la Igualdad y por eso y para eso hemos creado el Centro de la Igualdad, que trabajara no sólo el 25N sino todo el año por la educación en valores en pro de la cohesión y la igualdad, ofreciendo continuamente información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la participación", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que en la lucha contra la violencia hacia la mujer, con los trágicos datos de su forma más agresiva, como asesinatos y violencia vicaria, "toda la sociedad, hombres y mujeres de todas las edades, administraciones, judicatura, colectivos, ciudadanía... tenemos que trabajar unidos, pero también ser conscientes de muchas otras formas de violencia, como las nuevas formas de discriminación, de las que muchas afectan directamente a la juventud".

"Es imprescindible la prevención sobre las diferentes manifestaciones de las violencias machistas con especial incidencia en el entorno digital, proporcionando herramientas prácticas para mejorar la seguridad y privacidad en el uso cotidiano del teléfono móvil y las redes sociales, y de ahí todo el trabajo que desarrollamos de formación y divulgación hacia colectivos profesionales, sector educativo, jóvenes y asociaciones favoreciendo con ello la creación de una red comunitaria de prevención, detección y derivación", ha abundado.

LA IMPORTANCIA DE REFERENTES PARA VISIBILIZAR

Además, ha resaltado la figura de personas como Alba, quienes a su juicio "contribuyen a esa labor de identificar nuevas formas de desigualdad, y prevenir comportamientos que normalizan el control o la cosificación de las mujeres a través del vídeo, combinando creatividad, mensaje social y participación comunitaria".

En esta línea, ha señalado que Alba "ha puesto voz a la sociedad destacando las trágicas consecuencias familiares de la violencia de género, la violencia vicaria", niños, niñas, jóvenes que se quedan sin madre y tantos que son asesinados como vía para infringir más dolor a las mujeres. "Por ellas y por sus hijas e hijos, ¡aunemos nuestras fuerzas y luchemos para erradicar la violencia machista!", ha sostenido.

En el mismo sentido, la cita ha contado con la participación de estudiantes de secundaria del IES Cristóbal de Monroy que, como portavoces de la juventud, han alzado la voz contra la violencia y las conductas machistas, así como los usuarios de la Asociación Alcalareña de Educación Especial (AAEE) visibilizando además la doble discriminación que padecen en diversos sectores, incluida la mayor dificultad de las mujeres con discapacidad.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, ha puesto en valor la implicación de la ciudadanía de Alcalá contra la violencia, hombres y mujeres de todas las edades, entre las que ha destacado las multitudinarias marchas escolares que realizan cada año por el 25N los centros educativos de la ciudad con la lectura de su propio manifiesto dando un ejemplo destacable de concienciación.

Para terminar, la delegada ha enfatizado el gran trabajo que se desarrolla desde el Centro de la Igualdad, y recordado la programación municipal específica para el 25N 'Alcalá Actúa conta la Violencia de Género', financiado con fondos transferidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

En este marco se están desarrollando talleres, conferencias, y encuentros específicos para profesionales que trabajan con la violencia de género, y también para todo el sector educativo, con especial incidencia hacia los jóvenes, las asociaciones de la ciudad, hacia las familias, a hombres y mujeres, y al global de la población.