Alcalá (Sevilla) avanza su programación cultural con Noctaíra 2026 y oferta de teatro, danza y circo

El delegado de Cultura en Alcalá (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha avanzado parte de la programación cultural prevista para los próximos meses, que incluirá conciertos, teatro, danza y circo dirigidos a todos los públicos.

El delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha destacado que se trata de una oferta "variada y de calidad" y ha anunciado la puesta a la venta de las entradas para los distintos espectáculos.

La programación arrancará con la décima edición de Noctaíra 2026, que comenzará los días 2 y 3 de julio en la explanada de los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra. La primera noche estará protagonizada por el cantante David Civera y la segunda contará con las actuaciones del grupo sevillano Canastéreo y de Nena Daconte. Ambos conciertos comenzarán a las 22,30 horas y tendrán un precio de cinco euros.

La agenda cultural continuará en otoño en el Teatro Gutiérrez de Alba con propuestas escénicas de diferentes géneros. Entre ellas figuran la comedia dramática 'Un viaje sin retorno', protagonizada por Ana Ruiz y Álex Gadea y dirigida por Ernesto Caballero; el espectáculo de danza contemporánea 'Zambra de la Buena Salvaje', de Isabel Vázquez; y la comedia 'Dos hombres solos sin punto com ni ná', que celebra su 25 aniversario con Manolo Medina y David Caballero.

La programación se completará con 'Xpectro', de Zen del Sur, una propuesta de circo sobre la neurodivergencia y el autismo; 'La reina brava', de Las Niñas de Cádiz; y una versión libre y contemporánea de 'Hamlet', a cargo de Guavominí Producciones. Todas las entradas para los espectáculos están disponibles a través de la página web de venta de entradas del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.