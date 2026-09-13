Alcalá (Sevilla) celebra la décima Noche de San Miguel con cultura y patrimonio en el Castillo y el Águila

Noche de San Miguel en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Noche de San Miguel en Alcalá (Sevilla) ha reunido en la noche de este sábado a cientos de alcalareños de todas las edades en el Castillo y el entorno del Santuario del Águila de Alcalá de Guadaíra.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, la cita, que ha servido como colofón de la programación cultural y turística veraniega Noctaíra, en su décima edición, ha unido música, danza, teatro y flamenco en una noche de experiencias sensoriales.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y el delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, han acompañado a la ciudadanía en esta celebración.

Rivas ha destacado la novedad de llevar la programación a espacios emblemáticos como la explanada del Águila y el interior del Castillo, unidos mediante una iluminación especial, y ha defendido que el patrimonio sea un espacio vivo y abierto a la cultura y al talento artístico de la ciudad.

Uno de los principales atractivos ha sido la iluminación monumental del Castillo. Además, las visitas guiadas nocturnas al Castillo y al Santuario de Nuestra Señora del Águila han congregado a varios cientos de visitantes, lo que ha obligado a ampliar el número de grupos y pases ante la elevada demanda.

La programación ha incluido el jazz tradicional de Lemon Shaker, el espectáculo itinerante Magallanes en el Castillo, de Almatwins, y la propuesta de danza El pájaro de fuego, de la Escuela Grand'Allegro.

También se han celebrado la experiencia sonora inmersiva Bioma, de Elena Córdoba y Novia Pagana, y la actuación de Radio Sonora, con canciones de Radio Futura y Juan Perro. El flamenco alcalareño ha tenido un papel protagonista con Vente pal Arrabal, de la Peña Flamenca El Arrabal y La Cueva de María.