Alcalá (Sevilla) celebra este sábado el XLV Festival Flamenco 'Joaquín el de la Paula'

Alcalá de Guadaíra celebrará este sábado la edición 45 del Festival Flamenco 'Joaquín el de la Paula' a las 21,00 horas en los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra, a los pies del Castillo de Alcalá.

Como ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el XLV Festival "Joaquín el de la Paula" es el acontecimiento flamenco "más importante en la ciudad, en el año en el que se cumple el 150 Aniversario de Joaquín el de la Paula". Un evento que reúne a "grandes figuras del momento", y que contará al cante con María Terremoto, Pedro el Granaíno y Rubito Hijo.

El delegado municipal Cultura, Christopher Rivas, ha destacado la "calidad" de un cartel que "nos invita a vivir una noche mágica y única con un gran elenco en el epicentro mismo de la Soleá, a pies del Castillo, vértice indispensable del flamenco de nuestra tierra".

Rivas ha explicado que el trofeo, fruto de un concurso convocado por la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museo, es una creación original del escultor Antonio Polo.