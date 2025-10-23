Alcalá (Sevilla) contará con una nueva zona verde en el centro urbano "como compromiso con el cambio climático"

La delegada municipal de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, y el responsable del Área de Identidad y delegado municipal de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, en la presentación del proyecto. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, ha presentado el proyecto de una nueva zona ajardinada y parque urbano en la calle Profesor Esteban Palacios y la Plaza Francisco Rodríguez Cordero, situadas en el entorno del centro de la localidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el solar de propiedad municipal y de 3.092 metros cuadrados, actualmente sin uso, se convertirá en "una nueva zona verde de uso público pensada para la convivencia y el bienestar de toda la ciudadanía".

El proyecto ha contado con un presupuesto total de 713.161 euros, y se confía en que "a principios de 2026 las obras sean licitadas para que a finales de ese año puedan estar finalizadas", ha asegurado la delegada municipal de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos.

De esta forma, el nuevo espacio contará con zonas verdes con masa forestal, juegos infantiles, zona de esparcimiento canino, nuevo mobiliario urbano y pérgolas para sombra. La creación de la nueva zona lleva aparejada la instalación de nuevo alumbrado público eficiente de luces led y un nuevo sistema de riego inteligente que propiciará el ahorro energético y de agua.

Campos ha explicado que se trata de una actuación que responde a "dos necesidades fundamentales", por un lado, "ampliar el número de espacios verdes y la masa forestal de Alcalá", y en segundo lugar, se enmarcada en el "compromiso de mejorar la calidad del aire, fomentar la biodiversidad y promover estilos de vida saludables".

La titular responsable de Medioambiente ha recalcado que "estos trabajos serán beneficiosos para los vecinos de Alcalá ya que se va a transformar un solar degradado en un nuevo parque". Además, de "fomentar la sostenibilidad ambiental" al contar con un sistema de riego eficiente optimizado.

Por su parte, el responsable del Área de Identidad y delegado municipal de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, ha enfatizado que este nuevo proyecto "no sólo responde a una necesidad de espacios verdes, sino que se enmarca dentro de la estrategia de ciudad sostenible".

Para finalizar, Rivas ha recalcado que quieren una Alcalá que "avance con pasos firmes hacia la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la regeneración de espacios urbanos, además de la lucha contra el cambio climático".