Alcalá (Sevilla) culmina la reforestación del Centro de Educación Especial Molinos con la plantación de 30 árboles

Visita de personal municipal de Alcalá (Sevilla) al Centro de Educación Especial Molinos - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha concluido el proyecto de reforestación 'Molino Verde' en el Centro de Educación Especial Molinos del Guadaíra, una iniciativa impulsada por la Delegación de Medio Ambiente que ha permitido la plantación de casi una treintena de ejemplares de algarrobos y almeces en las instalaciones del centro.

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, y el delegado de Cultura, Christopher Rivas, han visitado este jueves el centro para conocer el resultado de la actuación junto a la directora, Manuela Flores, los alumnos y sus profesores.

Según ha explicado Campos, el centro perdió parte de su arboleda tras las últimas borrascas y, gracias a este proyecto de reforestación, el alumnado podrá disponer en los próximos años de más zonas de sombra para el desarrollo de actividades al aire libre.

El proyecto 'Molino Verde' está dirigido a los 110 alumnos del centro, de entre seis y 21 años, con diferentes tipos de diversidad funcional. Entre sus objetivos figuran la creación de nuevas zonas verdes, el fomento de la sombra natural, la contribución a la repoblación del arbolado de la ciudad y la promoción de hábitos de vida saludables entre los escolares.