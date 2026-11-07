Alcalá (Sevilla) desarrolla Jornadas Informativas sobre la Diabetes con profesionales sanitarios

'Jornadas Sobre La Diabetes' En Alcalá De Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que este mes de noviembre las 'Jornadas sobre la Diabetes', iniciativa dirigida a acercar información, prevención y hábitos de vida saludables a la ciudadanía. Se trata de una propuesta colaborativa entre el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, el Centro de Salud Don Paulino García Donas, el Ayuntamiento de Alcalá y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Alguadaíra.

En concreto, las jornadas se celebrarán los días 9, 12, 16 y 19 de noviembre, en el Centro Cívico municipal Silos-Zacatín, y contarán con los consejos y experiencia de los profesionales del centro sanitario, según ha precisado el Consistorio alcalareño en una nota.

Por su parte, la delegada municipal de Salud Pública, Lidia Ballesteros, ha resaltado que esta iniciativa pone de manifiesto "la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y el movimiento vecinal para impulsar actividades que repercutan directamente en el bienestar de la población, acercando recursos, información y espacios de aprendizaje a los barrios. Las asociaciones vecinales son agentes activos imprescindibles en la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos".

En este sentido, la delegada ha agradecido "la disposición de los profesionales y colaboración del Área Sanitaria, sin los cuales no serían posibles estas actividades que benefician no sólo a la población afectada por la diabetes, sino al global de la ciudadanía al ser la prevención una herramienta básica para la salud de todas las personas".

Abiertas a toda la población libre y gratuitamente sin necesidad de reserva previa, las sesiones de los días 9, 12 y 16 comenzarán a las 10,00 horas de la mañana y la del día 19 a las 9,30 horas. Todas se desarrollarán en la sede vecinal del Distrito Muncipal (calle Manuel de Falla, 5).