Alcalá (Sevilla) destaca la necesidad de "políticas públicas eficaces" para alcanzar la igualdad con motivo del '8M'

Alcalá (Sevilla) en su lectura de un manifiesto institucional con motivo del '8M' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado este viernes, 6 de marzo, una lectura institucional con motivo del '8M', Día Internacional de la Mujer, en el Centro de la Igualdad presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez. En el mismo, han querido visibilizar la "valiosa contribución" de "las mujeres en materia de desarrollo social, económico, laboral e institucional, y su papel para consolidar los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos".

Según una nota remitida por el Consistorio, la regidora ha destacado que "seguimos teniendo asignaturas pendientes y continuaremos trabajando para promover políticas públicas eficaces y sostenibles para alcanzar la igualdad real". El manifiesto institucional de Alcalá une el lema mundial 'Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas', al local, 'Construyendo desarrollo con Igualdad'.

Junto a la alcaldesa y la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cárcer, María del Águila Ramos Gutiérrez, ha sido la encargada de la lectura del manifiesto acompañadas por miembros del Gobierno local, asociaciones, grupos políticos, fuerzas de seguridad, representantes de los sectores económicos, vecinales, y culturales, y ciudadanos y ciudadanas a título particular.

Jiménez ha recordado que "las mujeres de Alcalá siempre han estado a la vanguardia defendiendo sus derechos y su dignidad, mujeres aceituneras, panaderas, trabajadoras, que a lo largo de la historia de Alcalá han ido abriendo camino y siendo ejemplo de independencia y libertad".

El Ayuntamiento ha enmarcado la "necesidad de celebrar el 8M porque no sólo conmemora la lucha histórica por la igualdad de género, sino que también visibiliza los desafíos actuales". "Para ello es necesario la educación en valores igualitarios y la visibilización del papel de la mujer en toda la historia como parte indispensable de los avances de la sociedad", ha concluido.

Destaca la multitudinaria XIV Carrera-Marcha por la Igualdad de este próximo domingo 8 de marzo que reúne cada año a miles de alcalareños y alcalareñas en familia y grupos de amigos alzando la voz por la Igualdad en una fiesta lúdica pero reivindicativa.