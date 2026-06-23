Alcalá (Sevilla) destaca su proyecto de 191 viviendas públicas "asequibles, modernas y de máxima calidad"

La alcaldesa de Alcalá (Sevilla), en la presentación de un proyecto de vivienda pública con 191 hogares "asequibles, modernos y de máxima calidad" - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha presentado este martes, 23 de junio, "el mayor plan municipal de vivienda pública asequible" de la provincia, una iniciativa que permitirá la construcción de 191 viviendas protegidas mediante sistemas constructivos industrializados: "una fórmula innovadora que reduce considerablemente los plazos de ejecución sin renunciar a la calidad arquitectónica, la eficiencia energética ni al confort de las futuras familias".

En un comunicado, Ana Isabel Jiménez ha destacado que este proyecto que impulsa el Ayuntamiento a través de la empresa pública Vive Alcalá "supone una respuesta real a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna y asequible", al tiempo que ha subrayado que el Ayuntamiento ha situado la política de vivienda "como una prioridad estratégica" durante los últimos años.

El plan contempla dos promociones diferenciadas. Por un lado, 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, con rentas aproximadas de 350 euros mensuales, y por otro, 107 viviendas protegidas en venta, cuyo precio parte de 115.000 euros, al que habrá que añadir el correspondiente precio del garaje y el trastero por 15.000 euros.

"Se trata de importes muy por debajo de los precios habituales del mercado y que convierten a Alcalá de Guadaíra en uno de los municipios con la oferta pública de vivienda más competitiva de Andalucía", ha añadido la regidora.

Durante su intervención, la alcaldesa ha explicado que ambas promociones incorporan un modelo constructivo industrializado que permite fabricar gran parte de los elementos estructurales fuera de la obra para ensamblarlos posteriormente en la parcela, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución respecto a la construcción tradicional y garantizando, al mismo tiempo, elevados estándares de calidad.

VIVIENDAS MODERNAS Y FUNCIONALES

De esta forma, las obras tendrán una duración de 14 meses, garantizando la finalización de las mismas en el cuarto trimestre de 2027. Las viviendas han sido diseñadas con una arquitectura contemporánea, moderna y funcional, prestando especial atención a la confortabilidad, la ventilación, la eficiencia energética, la luminosidad y el bienestar de las personas que las habitarán.

Además, incorporarán materiales de altas prestaciones que permitirán reducir el consumo energético y mejorar el aislamiento térmico y acústico. Ana Isabel Jiménez ha recordado que este proyecto es posible gracias a la planificación urbanística desarrollada por el Ayuntamiento y al trabajo realizado por Vive Alcalá desde su creación, "consolidándose como una herramienta pública eficaz para impulsar nuevas promociones de vivienda protegida y captar financiación de otras administraciones".

Asimismo, ha destacado que Alcalá se está consolidando como "un referente provincial" en materia de vivienda pública gracias a un modelo basado en la planificación, la innovación y la colaboración institucional, apostando por promociones de gran calidad arquitectónica a precios realmente asequibles.

De esta forma, la regidora ha destacado que paralelamente se trabaja en otros proyectos de vivienda pública asequible en la zona de Pablo VI y en los Cercadillos, consolidando así otro gran proyecto de 700 viviendas.