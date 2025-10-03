Alcalá (Sevilla) destaca el valor de la Policía Nacional como "garante de la legalidad y valores democráticos"

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acude al acto de entrega de condecoraciones y distinciones del Cuerpo Nacional de Policía. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha puesto en valor la labor del Cuerpo Nacional de Policía para "articular una ciudad con una convivencia cívica y ordenada, donde las distintas entidades que la componen desempeñan su papel en pos del bien común", al tiempo que ha destacado al Cuerpo como "garante de la legalidad y valores democráticos".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Jiménez ha acudido al acto de entrega de condecoraciones y distinciones del Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá con motivo de la celebración este jueves del Día de los Ángeles Custodios, patronos de este cuerpo de seguridad. Se ha tratado de un acto institucional que ha contado con la presencia del comisario Jefe de la Comisaría Local de Alcalá, Francisco Luna, el Fiscal de Delitos Tecnológicos, Antonio Muñiz, el delegado municipal de Gobernación, Pedro Gracia, miembros del Gobierno y los grupos municipales, representantes de la Policía Local, la Guardia Civil, la Judicatura, y diferentes sectores locales, como el empresariado, el cultural y el vecinal.

La alcaldesa ha transmitido personalmente las felicitaciones a los condecorados, y a todo el funcionariado de la Comisaría alcalareña, ampliando el agradecimiento al conjunto de las fuerzas de seguridad. Además, ha enfatizado "el espíritu de sacrificio y vocación de servicio, además de destacar el aprendizaje que realizamos de vuestros valores y de vuestra forma de actuar y de afrontar retos y situaciones".

Por su parte, el comisario jefe, ha manifestado que "ser policia es más que un trabajo, es estar al servicio de la sociedad".

Este 2025 el Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra ha condecorado al Subinspector de policía José Manuel Domínguez, al policía Francisco Villalobos, al policía Ángel Jesús Ortiz-Leiva y al policía José Manuel Rodríguez, todos con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por su trayectoria profesional.

Igualmente, se han entregado distinciones policiales al presidente de la Federación de Industrilales y Comerciantes, Carlos García, a los integrantes del Grupo Águila de la Policía Local, a la unidad de Bomberos de la ciudad, y al empresario Juan Troncoso.