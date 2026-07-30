Alcalá (Sevilla) imparte cursos gratuitos de soldador, climatización y fontanería a personas desempleadas

Delegada de Empleo, Paula Fuster, durante la visita al alumnado. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha organizado cursos gratuitos de formación de soldador, climatización y fontanería a personas desempleadas y en busca de prácticas a través del proyecto 'Relanza-T', mediante una financiación de más de cinco millones de euros del Ministerio de Política Territorial, cofinanciados en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Según ha informado la Administración Local en una nota de prensa, los itinerarios son fruto del estudio de las necesidades industriales y profesiones de alta demanda que se realizó en la localidad dentro del marco del Pacto por el Empleo en el que también participan los agentes sociales y económicos, como empresariado y sindicatos.

En esta línea, han llevado a cabo una treintena de trámites para toda la población, y específicos para la zona Eracis de "especial dificultad de acceso al mercado laboral", a la vez que han tramitado prácticas empresariales para la adquisición de experiencia de personas ya tituladas como respuesta a las demandas actuales. Además, las próximas convocatorias de itinerarios abrirán su plazo de solicitud a partir de septiembre.

De este modo, la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha destacado que la formación especializada es "esencial por su utilidad a la hora de encontrar empleo" y ha añadido que considera "imprescindible" ofrecerla gratuitamente a la ciudadanía como apoyo al empleo.

A su vez, Fuster ha explicado que "los oficios vuelven a estar de actualidad porque las empresas necesitan mano de obra cualificada y actualizada". "Las administraciones y empresas debemos coordinarnos para fomentar la creación de empleo propiciando recursos humanos cualificados en equilibrio con la demanda empresarial", ha mencionado.

Asimismo, la delegada de Empleo ha incidido en que la formación de personas desempleadas y la colaboración con las empresas en la formación teórico-práctica, "es beneficioso económicamente para la localidad".