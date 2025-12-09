Alcalá (Sevilla) impulsa el Centro de San Miguel como motor de producción artística y cultural del barrio del Castillo

Los integrantes de la Compañía Las Hermanas, junto al delegado municipal de Cultura en el Consistorio alcalareño. - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa el Centro de San Miguel como un espacio de creación en el que se fomenta el desarrollo artístico y el intercambio con la comunidad local. Así lo ha manifestado el delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas en una visita realizada a la instalación.

Rivas ha acudido a este espacio, donde la Compañía Las Hermanas, de Juan Gamba e Irene Reina, trabaja durante estos días para componer su particular versión de la obra 'El sombrero de tres picos', informa el Consistorio en una nota de prensa. En el este sentido, el edil ha manifestado que "esto forma parte de todo el proceso creativo de los artistas y compañías que habitualmente trabajan allí; lugar de creación, de diseño, y ensayo".

Desde la Delegación de Cultura y Turismo, ha abundado el concejal, "ponemos a disposición este espacio para que las residencias artísticas desarrollen sus producciones y que continuará con esta labor el próximo año". Unas instalaciones en las que también reside la Peña Flamenca El Arrabal, con lo que la dinamización cultural del Centro y del barrio se ha multiplicado.

La citada compañía ha podido aprovechar este espacio para trabajar en su obra 'El sombrero de tres picos', un ballet a dos voces. Los artistas han explicado que "cantan y cuentan una particular versión de esta novela". Además ambos, han mostrado su satisfacción por disponer de este espacio que es un lugar idóneo para que los artistas desarrollen su trabajo.

Para finalizar, Rivas ha resaltado que "esta residencia representa una oportunidad para que artistas y compañías consolidadas desarrollen su trabajo en un entorno de apoyo mutuo y crecimiento artístico, beneficiando tanto a los creadores como al público local". Asimismo, ha enfatizado en el valor y el aporte cultural de este espacio para el barrio de San Miguel. "Alcalá respira todavía más cultural, acoge nuevas creaciones artísticas y suma identidad propia a la ciudad", ha concluido.