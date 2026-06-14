Alcalá (Sevilla) impulsa la convocatoria de Vives Emplea Saludable para potenciar la inserción laboral

Imagen del programa Vives Emplea Saludable. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prepara en su segunda convocatoria de 2026 una nueva edición del programa gratuito de mejora de la empleabilidad 'Vives Emplea Saludable'. Esta iniciativa cuenta con una "amplia experiencia" en la localidad y con "un alto porcentaje de inserción laboral entre sus participantes, de entre el 45% y el 70%, y un gran refuerzo en la mejora las competencias profesionales de los participantes, su autoconfianza, y capacidades personales".

Tal y como ha emitido el Consistorio alcalareño en una nota, el interés sobre las actitudes personales le otorga el sobrenombre de 'Saludable' a un programa que cumple en Alcalá su 19º edición y se desarrollará entre mediados de julio y noviembre --con descanso en agosto--.

Asimismo, este programa propone herramientas actualizadas para la búsqueda de empleo en la actualidad, enseñar a los participantes a tener estrategia en la consecución de objetivos que van desde su autoconfianza y empoderamiento, a la capacitación digital, y técnicas para desenvolverse tanto en entrevistas de trabajo como en el mercado laboral. De hecho, para explicar los detalles del programa, estos días se celebran sesiones informativas presenciales y 'online' en las que las personas interesadas se pueden inscribir también gratuitamente.

Vives Emplea Saludable está dirigido a personas desempleadas de todas las edades, aunque beneficia especialmente a desempleados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres en el 74 por ciento de los casos. Está desarrollado por el Consistorio alcalareño y la Fundación Acción contra el Hambre con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Se desarrolla en Alcalá desde el año 2017 y en sus 18 ediciones anteriores han participado en torno a unas 470 personas. Este programa supone junto a las contrataciones, un "respaldo importante" a la confianza y competencias de los usuarios que "además en un alto número de casos retoma paralelamente la formación para la obtención de mejores puestos de trabajo en el futuro".

Por su parte, la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento con el apoyo para la creación de empleo y el desarrollo de estos programas que demuestran su utilidad para las personas desempleadas.

Al hilo, ha señalado que "aprender sobre las nuevas tecnologías a técnicas de hablar en público, o trabajar en equipo, son aspectos muy importantes a la hora de la selección de recursos humanos, pero también el autoconocimiento de las propias fortalezas, la confianza y empoderamiento son cuestiones a valorar por las empresas que este programa ayuda a desarrollar". La titular de Empleo en el Ayuntamiento anima a las personas desempleadas a aprovechar el programa y su contenido y "confiar en los profesionales de este proyecto de amplia experiencia".

En este punto ha avanzado que, paralelamente, se está desarrollando ya con fondos europeos conseguidos desde el Ayuntamiento, más de cinco millones de euros, el programa Relanza-T con decenas de itinerarios formativos con prácticas laborales que tienen en marcha las dos primeras convocatorias, a la que se van a sumar en breve "una veintena más de cursos en profesiones de alta demanda que se están gestionando".

Asimismo, Fuster ha insistido en que "para el desarrollo de una sociedad es imprescindible el empleo, por cuestiones económicas, familiares, social y emocional", al tiempo que ha señalado que "por ello, trabajamos para que nadie se quede atrás, apoyando a los más vulnerables y luchando contra el desempleo femenino para romper la brecha de género en el mundo laboral".

En cuanto al actual Vives Emplea Saludable, en formato semipresencial, las actividades del programa consisten en sesiones grupales y personalizadas, fomento de la formación digital y las habilidades sociales y comunicativas, contactos directos con empresas y la participación en foros y eventos de empleo y talleres con responsables de recursos humanos de empresas colaboradoras y otros perfiles profesionales que ayudan a incrementar sus posibilidades laborales.

Se ofrecerá al alumnado desde la aplicación de la inteligencia artificial para la búsqueda de empleo, a la creación de "currículums atractivos", optimización de perfiles profesionales 'online', estrategia de contactos empresariales y generación de oportunidades, además de técnicas y herramientas para destacar en entrevistas y selecciones de personal.

Igualmente, se aborda la gestión emocional que hay debajo de muchas situaciones de desempleo --bloqueos, miedos, incertidumbre o autoestima baja, entre otros-- en los que se trabaja para dar confianza y empoderar al alumnado poniendo en el centro a la persona, cuestión "muy valorada también por los usuarios".

Se desarrollará desde de finales mediados de junio a noviembre de 2026 --con descanso en agosto--, y estos días se están celebrando las sesiones informativas gratuitas para la captación del alumnado. Concretamente, de forma presencial, las próximas se desarrollarán los días 15, 22 y 29 de junio en horario de 10,00 a 11,00 horas en la Delegación de Empleo del Ayuntamiento (avenida Salud Gutiérrez, 55), y de forma telemática el 23 y 30 de junio en el mismo horario --las personas interesadas en la vía 'online' reciben el enlace de seguimiento tras las inscripción gratuita--. La información e inscripciones están a disposición en 'https://www.alcaladeguadaira.es/servicios-municipales/empleo...'.