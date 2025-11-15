Alcalá (Sevilla) impulsa su desarrollo industrial con la apertura de nuevas instalaciones tecnológicas de gran capacidad

Nuevo proyecto de expansión empresarial con la apertura de las instalaciones de Aliauto en Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra ha incorporado un nuevo proyecto de expansión empresarial con la apertura de las instalaciones de Aliauto, ubicadas en el parque empresarial La Zahorra. El complejo, de 10.000 metros cuadrados y dotado de tecnología avanzada, supone una inversión de seis millones de euros y se integra en la estrategia local de impulso a la innovación, el empleo y el desarrollo económico.

Según una nota emitida por el Consistorio, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha subrayado la "satisfacción" que supone el crecimiento de la empresa y su compromiso con el territorio.

Durante el acto, el delegado de Planificación Estratégica y Urbanismo, Jesús Mora, ha destacado que la elección de Alcalá como sede operativa "refuerza el modelo de crecimiento que busca la ciudad", basado en la digitalización, la robotización compatible con el empleo y la igualdad de oportunidades.

El Ayuntamiento ha recordado que trabaja en nuevos desarrollos urbanísticos para poner a disposición del sector más de 750.000 metros cuadrados de suelo industrial, así como en la modernización de los parques empresariales mediante fondos europeos y en ayudas directas para PYMES que avanzan hacia la industria 4.0.

La inauguración ha contado con representantes institucionales y empresariales, entre ellos FICA. La compañía ha explicado que su nuevo centro integra tecnologías logísticas de última generación y está concebido como un espacio para atraer talento y colaborar con empresas emergentes.

Aliauto prevé un crecimiento superior al 25% en tres años y asegura que la robotización no implicará reducción de plantilla, sino la evolución de los puestos hacia funciones de mayor cualificación y valor añadido.