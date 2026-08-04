Alcalá (Sevilla) intensifica las actuaciones para el control de mosquitos y prevención del Virus del Nilo

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Luisa Campos, en una reunión con los diferentes agentes, instituciones y empresas implicadas en el Plan sobre la prevención del virus de la fiebre del Nilo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Luisa Campos, ha mantenido una reunión con los diferentes agentes, instituciones y empresas implicadas en el Plan sobre la prevención del virus de la fiebre del Nilo para hacer balance de las actuaciones, y su coordinación, en el ámbito de la vigilancia sobre el Virus del Nilo Occidental (VNO).

Según ha detallado el Ayuntamiento, la delegada, junto con técnicos del Consistorio, de Diputación y de empresas colaboradoras han realizado un balance de las actuaciones, y su coordinación, tanto de las llevadas por la administración local y su empresa colaboradora, dentro del marco del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, así como por el grupo Tragsa en el del contrato que el mismo mantiene con la administración provincial.

En este sentido, Campos ha señalado que a estas reuniones de planificación y control, suman durante todo el año una labor de seguimiento y prevención, para "reducir al máximo los focos de cría de mosquitos y minimizar el riesgo para la población".

En cuanto a las actuaciones exteriores al núcleo urbano se ha informado por parte de Tragsa que con periodicidad quincenal se han revisando los puntos inventariados como larvarios, los cuales están identificados en el visor desarrollado por aquella para el contexto de estos trabajos. En caso de ser necesario se hace tratamiento larvicida con 'Bacillus Thuringiensis Israelensis'. De la última revisión de los puntos se ha destacado la "baja detección" de mosquitos (50 ejemplares) en las trampas periurbanas dispuestas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha reportado al Control Oficial Referente VNO los informes de actuaciones con la diagnosis, y en su caso, tratamiento de los elementos y áreas delimitados, en su Pmvcv. Dentro de dicho Plan se contemplan hasta 33 puntos de control larvario "no implicando en los mismos a imbornales", sobre los que se ha adoptado la resolución de aplicación BTI en el caso que presenten encharcamiento. También se contempla en el Plan 2, trampas BG con atrayente químico y en las que se procede a un muestreo continuo de 15 días con resultados "muy bajos de indice de capturas".

Asimismo, Luisa Campos ha explicado que el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores que se está desarrollando en la ciudad contempla este importante número de actuaciones destinadas a prevenir los riesgos para la salud y el bienestar de los vecinos, así como ha asegurado que estas labores se desarrollan "de forma intensiva" en zonas sensibles como humedales, márgenes del río Guadaíra, parques urbanos y áreas verdes.