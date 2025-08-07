Alcalá (Sevilla) intensifica la fumigación de los espacios verdes para el control de mosquitos contra el Virus del Nilo

Delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, exponiendo el plan de vigilancia y control de mosquitos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en colaboración con la empresa especializada Athisa Medio Ambiente-Grupo Sasti, ha intensificado las actuaciones de control y prevención contra la proliferación de mosquitos en el municipio dentro del Plan Municipal de Vigilancia frente al Virus del Nilo Occidental (VNO).

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota de prensa, este jueves a partir de las 23,00 horas y hasta las 6,30 horas del viernes, se realizará una amplia fumigación con tratamiento adulticida en todos los parques de la ciudad tanto los que están abiertos como los cerrados, además del Monumento Natural Riberas del Guadaíra.

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha asegurado que "se está llevando a cabo un importante refuerzo de controles y medidas con el fin de proteger la salud pública y el bienestar de los alcalareños y alcalareñas".

Algunas de las medidas establecidas expuestas por Campos son la vigilancia y tratamiento de larbidicidas en imbornales durante tres días a la semana. Igualmente, también ha resaltado que "se han colocado dos trampas fijas de mosquitos, una en la zona de la biblioteca Editor José Manuel Lara y otra en la zona del punto limpio de San Juan, que se revisan de forma periódica para observar el tipo de mosquito".

A estas medidas se suman las trampas PCR que "han colocado en distintos puntos de la ciudad y que combinadas con técnicas de muestreo y análisis molecular actúan como herramienta crucial en la vigilancia y detección temprana de virus transmitidos por los mosquitos".

Por otro lado, en relación al casco urbano, ha expuesto que son un total de 150 puntos de control fijo los que han instalado en diversas áreas de la ciudad "por técnicos especializados con revisiones adicionales en espacios verdes de uso frecuente".

Igualmente, la cobertura del perímetro de la ciudad "también está garantizada", según el Ayuntamiento, gracias al trabajo de la Diputación de Sevilla que durante dos días a la semana y de forma ininterrumpida realiza fumigaciones para colocar así una barrera y evitar la contaminación de un municipio a otro.

Finalmente, Luisa Campos ha recalcado que "la colaboración vecinal es fundamental", de ahí la importancia de que "evitemos acumulaciones de agua en macetas, cubos o fuentes, mantengamos limpios los desagües y utilicemos repelente en las horas de más actividad como medidas sencillas, eficaces y necesarias".