Alcalá (Sevilla) lanza la campaña de concienciación 'Ecobarrios' para incrementar las toneladas de envases de vidrio

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de Aira Gestión Ambiental y en colaboración con Ecovidrio, ha aprovechado por primera vez la Inteligencia Artificial (IA) en una campaña de concienciación ciudadana. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivos incrementar las toneladas de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde, mejorar sus tasas de reciclado y movilizar a los vecinos sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, junto a Ecovidrio han decidido actuar sobre la zona Centro, la urbanización El Junco y urbanización Jardín Alcalá, en concreto en 15 unidades censales y 10.000 domicilios. En este sentido, serán más de 22.500 vecinos residentes en las zonas identificadas los que recibirán una carta informativa en sus domicilios junto con la pegada de cartelería ilustrativa, en la que se les comunicará la obligatoriedad de realizar la separación selectiva de residuos, conforme a las ordenanzas municipales.

El delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha valorado "muy positivamente" esta iniciativa "que no tiene otro cometido que seguir avanzando en la educación, pilar fundamental para este Ayuntamiento y para Aira, como método para seguir avanzando hacia una sociedad más sostenible".

A través de la transformación digital de Ecovidrio se han analizado los datos de recogida diarios de los contenedores del municipio. Esa información se ha puesto en contexto con variables sociodemográficas representativas tales como la densidad poblacional o el consumo, entre otras. Los resultados se han comparado con los obtenidos en otras ciudades de España y así se han identificado las unidades censales de Alcalá en las que es prioritario actuar porque potencialmente se está "perdiendo" recogida selectiva respecto a los niveles que cabrían esperar de la zona.

De este modo, se llevarán a cabo acciones de sensibilización a través de agentes medioambientales que concienciarán no solo al ciudadano, sino al barrio, generando nuevas dinámicas y una conciencia centrada en la importancia del reciclado de envases.

Para Delgado "es esencial trabajar de la mano de las nuevas tecnologías para recabar información y analizarla, de forma que desde el Consistorio podamos implantar mejoras para el día a día de los vecinos de Alcalá".