Alcalá (Sevilla) mantiene el programa de control fitosanitario de sus pinares para combatir el 'tomicus' y otras plagas

Archivo - Imagen de archivo del Pinar de Oromana. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha anunciado el desarrollo del programa de control y vigilancia fitosanitaria de los espacios forestales del municipio, con actuaciones orientadas a la detección temprana y el tratamiento de plagas como el 'tomicus del pino' y otras enfermedades que pueden afectar a los pinares públicos y a la vegetación de ribera del Monumento Natural.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos se desarrollan en el marco de un seguimiento permanente que abarca más de 25 hectáreas de parques públicos y zonas verdes, con especial atención a los pinares de Oromana y la ribera del Guadaíra, áreas de "uso intensivo" tanto por vecinos como por visitantes.

En ese sentido, el sistema de actuación combina la evaluación técnica periódica del estado sanitario de la masa forestal con la instalación de trampas de monitoreo mediante feromonas y otros sistemas, como la aplicación de tratamientos biológicos autorizados y la intervención mecánica cuando la situación lo requiere.

Por su parte, la delegada municipal de Medio Ambiente, Luisa Campos, ha subrayado que estas actuaciones forman parte de "un programa integral de conservación que no se limita a responder a incidencias puntuales, sino que trabaja de manera continua para anticiparse a las amenazas que pueden comprometer la salud y el valor ecológico" de los espacios verdes del municipio. Además, ha concretado que el Ayuntamiento atiende también los avisos de presencia de plaga comunicados por la ciudadanía.

En concreto, el programa contempla tratamientos preventivos en otoño, actuaciones mecánicas de eliminación de bolsones y material infectado durante el invierno y tratamientos biológicos de refuerzo en primavera.

Asimismo, todos los tratamientos se realizan con productos autorizados, respetando la normativa vigente en materia de fitosanidad y el uso sostenible de productos fitosanitarios, y adoptando en todo momento las medidas de señalización y seguridad reglamentarias para la protección de personas, animales y fauna auxiliar.