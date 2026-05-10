Férriz (PSOE) llama a "llenar las urnas de sanidad pública" el 17M

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y candidata a las elecciones andaluzas, Ángeles Férriz, junto al candidato por Málaga Josele Aguilar, en un acto en Torremolinos. - PSOE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y candidata a las elecciones andaluzas, Ángeles Férriz, ha llamado hoy a "llenar las urnas de sanidad pública" el próximo 17 de mayo.

Férriz ha participado en un reparto informativo en el mercadillo de Torremolinos (Málaga) junto al secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, la portavoz socialista en la localidad, Nieves Rosales, y otros responsables socialistas.

Así, ha asegurado que "los dos principales problemas de los andaluces y de las andaluzas son la vivienda y la sanidad" y ha advertido de que en Málaga y en Torremolinos "esos dos problemas se convierten en absolutamente graves sin que Moreno Bonilla haya hecho absolutamente nada".

"Queda una semana para cambiar el rumbo de Andalucía. Estamos cansados y estamos hartos en una provincia donde es difícil acceder a tu médico de familia, donde es difícil que a tu hijo lo vea un pediatra, donde hemos visto noticias completamente desgarradoras, como personas esperando en urgencias 33 horas, personas que no tienen cama para ser ingresadas y tienen que esperar más de 50 horas, unidades que no atienden procesos oncológicos urgentes o sanitarios que tienen que dormir en autocaravanas por el problema brutal de vivienda que se vive en Málaga", ha criticado.

La candidata socialista ha defendido que esta situación "no es una desgracia inevitable", sino que "tiene solución" y esa solución, ha dicho, "pasa por votar". "No hay otra manera de defender lo público que yendo a votar el día 17", ha afirmado.

En este sentido, Férriz ha llamado a la ciudadanía malagueña a distinguir entre "las papeletas que contratan médicos y personal sanitario y las papeletas que los despiden y los sobrecargan"; entre "las papeletas que construyen y refuerzan hospitales y centros de salud y las papeletas que los desmantelan"; y entre "las papeletas que defienden la sanidad pública como un derecho y las que empujan a la ciudadanía a consultas y seguros privados".

"Tenemos que diferenciar entre las papeletas que te respetan como ciudadano y las que te convierten en cliente; entre las papeletas que te salvan la salud y la vida y las que responden a una política criminal en la que muere gente sin diagnóstico y sin tratamiento", ha subrayado.

Por eso, ha incidido que el próximo 17 de mayo "todo el mundo a votar, a llenar las urnas de sanidad pública, de educación pública, de universidad pública, de dependencia y de dignidad para los andaluces y las andaluzas".

Por su parte, Aguilar ha asegurado que el Gobierno de Moreno Bonilla "ha convertido Andalucía en un infierno vital". "Ellos hablan de infiernos fiscales, pero han convertido Andalucía en un infierno vital. Un infierno vital es que te pongas enfermo, que se ponga enfermo tu hijo y no tengas forma de que un médico te dé cita", ha afirmado.

Aguilar ha señalado también el caso de los cribados del cáncer de mama. "Un infierno vital es que te hagas un cribado del cáncer de mama y no te avisen, diciendo que si no te avisan es porque no hay problema, y resulte que estás generando un cáncer del que no te ha advertido la sanidad pública", ha criticado, al tiempo que ha considerado que es "una inmensa negligencia sanitaria" por la que Moreno "sigue sin asumir responsabilidades".

El candidato socialista ha reclamado explicaciones sobre "cuántas mujeres han muerto como consecuencia de ese cribado del cáncer de mama" y sobre "cuál fue la causa de esa inmensa negligencia sanitaria, la mayor que se ha dado en España".

Asimismo, ha criticado que "un infierno vital es también que tus familiares o las personas dependientes mueran en las eternas listas de espera de la sanidad pública". "Todo esto puede cambiar el 17 de mayo. Estamos llamados a cambiar la angustia por esperanza, y eso se hace solo de una manera: con el voto al PSOE", ha destacado.

Aguilar ha defendido que "la papeleta del PSOE es la única que garantiza futuro, esperanza, derechos y defensa de los servicios públicos", de la mano de María Jesús Montero.

El secretario general del PSOE de Málaga se ha referido también a la denuncia realizada por la junta de personal del Hospital Clínico sobre la situación de colapso en las urgencias. "Esto ya no es solo un problema de los pacientes, también está afectando al propio personal sanitario, que soporta una sobrecarga inhumana de trabajo", ha advertido.

Según ha señalado, los pacientes están teniendo que esperar "más de 45 horas, hacinados en los pasillos de urgencias y de la zona de observación, hasta que haya una cama para poder ingresar", incluyendo personas con "graves enfermedades y graves padecimientos".

"Esto hay que ponerle fin y es consecuencia del maltrato de Moreno Bonilla a la sanidad pública", ha afirmado. En este punto, ha recordado que Moreno "eliminó las urgencias del Hospital Civil de Málaga bajo la excusa de que no eran necesarias". "La consecuencia de esa eliminación la estamos viendo ahora en el Clínico: urgencias saturadas y una situación inhumana para pacientes y profesionales sanitarios", ha añadido.

"Insisto, el 17 de mayo estamos llamados a la esperanza, estamos llamados al cambio, y eso lo podemos hacer de la mano del PSOE y de María Jesús Montero", ha concluido.

Por último, la portavoz del PSOE de Torremolinos, Nieves Rosales, ha llamado a los socialistas y a las socialistas del municipio a movilizarse el próximo 17 de mayo. "No podemos quedarnos en casa, mucho menos en nuestro pueblo", ha afirmado.

Rosales ha asegurado que Torremolinos "también sufre los incumplimientos de la Junta en materia de sanidad y educación" y ha señalado que el municipio es "un gran ejemplo de privatización de recursos básicos". En este sentido, ha citado los casos de Litosa, la zona azul y Aguas de Torremolinos.

"Tenemos uno de los grandes manantiales y pagamos nuestra agua mucho más cara que otros municipios", ha lamentado. "Por eso hacemos un llamamiento a los socialistas y a las socialistas de Torremolinos para que no se queden en casa este 17 de mayo", ha concluido.

