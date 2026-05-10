Antonio Sevilla (Vox): "El inexistente hospital de Fuengirola (Málaga) es el mejor ejemplo de las mentiras de PP y PSOE"

El candidato número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en un acto electoral en Fuengirola. - VOX MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha asegurado que "el inexistente hospital de Fuengirola es el mejor ejemplo de las mentiras del PP y del PSOE".

Sevilla ha visitado este domingo una mesa informativa en Fuengirola y ha protagonizado un paseo informativo por el municipio, donde ha continuado trasladando a los vecinos las propuestas de la formación para la provincia de Málaga.

"Estamos en Fuengirola para continuar con la campaña electoral, para seguir recorriendo toda la provincia de Málaga y escuchar a los malagueños; hoy, a los fuengiroleños, que tienen muchos motivos para estar decepcionados con los casi 50 años de gobiernos de PSOE y PP en Andalucía", ha afirmado.

Durante su intervención, el candidato de Vox ha señalado que Fuengirola "padece graves problemas de movilidad, vivienda e inseguridad", pero ha puesto el foco en la situación sanitaria del municipio.

Sevilla ha señalado que "las promesas incumplidas" sobre el hospital "se remontan a hace más de dos décadas. "Si en 2003 ya escuchábamos al corrupto Chaves prometer la construcción del centro hospitalario, Moreno hizo la misma promesa cuando llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía y, ocho años después, vemos cómo el bipartidismo, experto en prometer e incumplir, mintió sin escrúpulos a los fuengiroleños", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que "la falta de este hospital no afecta únicamente a Fuengirola, sino también a Mijas, dos municipios que suman más de 180.000 malagueños, que sufren directamente abandono sanitario por parte del PP".

Además, el candidato de Vox ha criticado que, "mientras los servicios públicos se deterioran, unos y otros se dedican a gastar decenas de millones de euros en políticas ideológicas, en regularizar a miles de inmigrantes ilegales o en mantener a menas en nuestra provincia".

En la misma línea, Sevilla ha advertido de que Andalucía "continúa a la cabeza de las peores listas de espera de España" y ha calificado de "indignantes" los datos de Málaga. "Para una operación, los malagueños deben soportar una demora media de 114 días", ha destacado.

Para poner fin a esta situación, ha explicado que Vox "propone un plan provincial de infraestructuras sanitarias, con una ampliación real de hospitales y centros de salud, especialmente en la Costa del Sol, una de las zonas más tensionadas de la provincia de Málaga".

"Vox quiere acabar con el deterioro crónico que sufre la sanidad andaluza como consecuencia de las políticas de quienes han gobernado esta tierra, es decir, PP y PSOE", ha concluido Sevilla.

