Alcalá (Sevilla) oferta espacios de coworking, oficinas y naves para emprendedores en La Procesadora

Alcalá oferta espacios de coworking, oficinas y naves para emprendedores en La Procesadora. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra mantiene abierta hasta el próximo 31 de octubre la segunda convocatoria de alojamiento empresarial en sus parques industriales, con un total de 20 puestos de coworking, 9 módulos de oficina y 4 naves de incubación disponibles en La Procesadora, en el Parque Empresarial Alcalá X, para el desarrollo de proyectos emprendedores, pymes locales innovadoras y propuestas vinculadas a la I+D+i o la industria 4.0.

El delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, ha explicado en una nota que La Procesadora "es una infraestructura destinada al fomento del emprendimiento innovador, la cooperación empresarial y el impulso de la I+D+i como medio para la mejora competitiva del tejido productivo local". Según ha detallado, se enmarca en las actuaciones municipales de apoyo a los parques empresariales, las pymes locales y la implantación de nuevas firmas en el municipio, dentro de la estrategia de fortalecimiento de Alcalá como "punto estratégico empresarial".

Chain ha enmarcado que esta infraestructura se impulsa en el marco del proyecto "Alcalá Corazón Industrial de Andalucía" y ha subrayado que la iniciativa está orientada tanto a "empresas de nueva creación que tengan actividad interesante para el mercado" como a pymes locales con proyectos de innovación "que quieran crear sinergias para la industria de Alcalá en el ámbito de desarrollo, innovación y tecnología".

En concreto, los alojamientos disponibles son 20 puestos de coworking, 9 módulos de oficina y 4 naves de incubación con una media de 180 metros cuadrados. La cesión de uso se extiende por tres años a precios competitivos, e incluye servicios como salas de reuniones, aulas de formación, videoconferencia, internet, mantenimiento, limpieza, instalaciones eléctricas y seguridad. Además, el Gobierno local ha previsto la gratuidad de los seis primeros meses como apoyo adicional.

Las bases, solicitudes, precios, requisitos y criterios de valoración de la convocatoria están disponibles en la web municipal de Desarrollo Económico.

ALCALÁ LLEVA LA CULTURA A LA CALLE CON "MUSEO AL ENCUENTRO"

Por otro lado, la Plaza del Duque de Alcalá de Guadaíra acoge hasta el 31 de octubre la primera muestra de la iniciativa "Museo al encuentro", con la que el Ayuntamiento quiere acercar la cultura a la calle y a los barrios de la ciudad.

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha enmarcado que la propuesta arranca con una exposición con motivo del 150 aniversario de Joaquín el de la Paula, creador de la Soleá de Alcalá. La muestra está compuesta por 20 láminas del artista Javier García, donadas al Consistorio, que narran en formato cómic la vida y el contexto del cantaor.

El autor ha subrayado que con este trabajo busca "dar a conocer a las generaciones más jóvenes la figura y el entorno de Joaquín el de la Paula", destacando la labor divulgativa de la propuesta.

Por su parte, Rivas ha señalado que la exposición homenajea al cantaor "en el entorno del Duque, donde tuvo lugar el primer festival flamenco, en el que Joaquín formó parte del jurado", y ha invitado a la ciudadanía a visitar la muestra durante el próximo mes.