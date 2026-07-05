Alcalá (Sevilla) reafirma su compromiso con el programa conmemorativo del 75 aniversario del Dulce Nombre

Reunión de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con miembros de la Hermandad del Dulce Nombre. - AYUNTAMIENTO ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Hermandad del Dulce Nombre de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continúa trabajando en la preparación de los actos conmemorativos de su 75 Aniversario Fundacional, una efeméride que se celebrará en 2027 y que estará marcada por un programa de actividades de marcado carácter histórico.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha recibido en el Ayuntamiento a los responsables de la Hermandad del Dulce Nombre junto al presidente y miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías para conocer de primera mano las principales líneas de trabajo y las iniciativas previstas para conmemorar esta importante fecha en la historia de la Hermandad, tal como ha informado el Consistorio en una nota.

Durante la reunión, Ana Isabel Jiménez ha trasladado su "firme compromiso" con esta celebración, ofreciendo toda la colaboración municipal necesaria para contribuir al desarrollo de unos actos que estén a la altura de una efeméride tan significativa, tanto para la Hermandad como para la ciudad.

Igualmente ha destacado el valor histórico, cultural y patrimonial que representa la Hermandad del Dulce Nombre, así como la importancia de que este aniversario se convierta en un acontecimiento de participación, encuentro y orgullo para toda la ciudadanía.