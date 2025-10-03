Alcalá (Sevilla) recibe una financiación de 14 millones del Ministerio de Hacienda para nuevos proyectos en la ciudad

ALCALÁ (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha conseguido nuevamente el respaldo de España y Europa a sus planes estratégicos. Este viernes el BOE ha publicado que el Plan de Actuación Integrado de Alcalá de Guadaíra (PAI) que guiará la transformación urbana, social y ambiental de la ciudad hasta 2030 ha sido uno de los beneficiarios seleccionados de la nueva convocatoria de Fondos Europeos EDIL por un importe de 14 millones de euros a través del Ministerio de Hacienda.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado en una nota de prensa "el logro, por la gran competitividad en el rango de Gran Ciudad de la convocatoria", y "remarcado el apoyo continuado de Europa por la excelente experiencia en la gestión de los fondos que tiene Alcalá. Somos referente en esta materia".

Por su parte, el responsable de Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha puntualizado que el PAI alcalareño, que se desarrolla bajo el lema 'Una transformacion con identidad propia', "ha sido calificado por los técnicos de diversos Ministerios con la tercera máxima puntuación de los grandes municipios de Andalucía".

"Este Plan, ha recordado, es un conjunto de actuaciones transformadoras que tiene como objetivo mejorar la vida de los alcalareños. Tiene un marco temporal de 2025 a 2029 y servirá para impulsar el Plan Estratégico General 'Alcalá Futura' en el que la ciudad lleva años trabajando igualmente con el apoyo de fondos europeos". En este sentido, el proyecto arrancó en 2018 con fondos Feder para el Desarrollo Urbano y tuvo continuidad con los fondos obtenidos en el Plan de Recuperación Transformación y Resilencia 'Next Generation'.

El Plan de Actuación Integrado de Alcalá de Guadaíra contempla unos objetivos alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los planes autonómicos y nacionales. Además de la segunda fase de reurbanización de la calle Nuestra Señora del Águila, y Plaza del Cabildo, destacan los proyectos para la renaturalización del viario urbano al objeto de conectarlo con el Monumento Natural y la creación de un centro integral de biodiversidad en las instalaciones de la actual Piscina de San Juan.

Dicho plan estratégico se articula en tres grandes líneas de acción para la ciudad como son la transformación urbana, la transformación inclusiva, y una tercera línea correspondiente a la transformación natural.