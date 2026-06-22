Alcalá (Sevilla) reconoce este martes a Francisco López Pérez como Cronista Oficial de la Ciudad

Francisco López Pérez. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que reconocerá reconoce como Cronista Oficial de la Ciudad a Francisco López Pérez este martes, 23 de junio, en un acto que quen estará presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, es un reconocimiento que pretende rendir homenaje a su obra y es resultado de "la curiosidad por conocer, por entender la historia y al ser humano; la vocación didáctica, la pasión por enseñar; y un amor profundo por Alcalá, todo ello revestido de la personalidad de un hombre generoso y culto".

Francisco López Pérez (Alcalá de Guadaíra, 1949) es historiador, escritor y maestro sevillano, reconocido por su destacada labor de investigación y divulgación de la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de Alcalá de Guadaíra y la comarca de Los Alcores. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, ha dedicado gran parte de su obra al estudio de los molinos harineros, el mundo rural, la memoria popular y las formas de vida tradicionales de la zona.