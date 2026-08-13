Alcalá (Sevilla) repone los daños del parque Oromana y el Centro de Turismo tras los actos vandálicos del fin de semana

Reparaciones del Parque Oromana de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha repuesto los elementos dañados tras los actos vandálicos del pasado domingo en el Parque de Oromana y el Centro de Turismo Sostenible.

Según ha detallado el Consistorio del municipio en una nota de prensa, entre los desperfectos se han encontrado árboles arrancados, vallas y talanqueras del camino del parque destrozadas y numerosos restos de basura y suciedad repartidos por el entorno.

Ante esta situación, el pasado domingo la Policía Local reconoció la situación y se procedió de inmediato a la limpieza de la zona, tras retirar los residuos y los árboles caídos para devolver al espacio su estado habitual en el "menor tiempo posible", como ha . explicado la delegada de Medio Ambiente, Luisa Campos quien ha afirmado que "se han reparado los daños materiales, tras quedar repuestas las vallas y las talanqueras que habían sido destrozadas".

Desde la Administración local se ha puesto en valor la rapidez de la respuesta y la coordinación de los trabajos de limpieza y reparación con el objetivo de que los espacios públicos y el patrimonio de todos los vecinos puedan "recuperarse cuanto antes ante cualquier acto de vandalismo".

En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración ciudadana para comunicar cualquier comportamiento incívico o situación que pueda poner en riesgo el patrimonio o el mobiliario público.