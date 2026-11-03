Alcalá (Sevilla) reúne con 'Relanza-T' a más de 120 personas en la primera Jornada de Activación para el Empleo

Participantes en la primera de las cuatro Jornadas de Activación para el Empleo que impulsa el Consistorio con 'Relanza-T'
Participantes en la primera de las cuatro Jornadas de Activación para el Empleo que impulsa el Consistorio con 'Relanza-T' - AYTO.DE ALCALÁ
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 15:45
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ALCALÁ (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Más de 120 personas han participado en la conferencia y talleres prácticos centrados en la motivación, el autoconocimiento, la gestión de la adversidad y el descubrimiento del talento del primer encuentro que ha organizado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través del proyecto 'Relanza-T', como apertura del ciclo de cuatro Jornadas de Activación para el Empleo dirigidas principalmente a las personas participantes en sus itinerarios formativos.

Según la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, esta iniciativa "busca complementar la formación que reciben los participantes en el programa con herramientas y experiencias que les ayuden a afrontar la búsqueda de empleo, reconocer sus capacidades y mejorar sus oportunidades de incorporación al mercado laboral", explica el Consistorio en una nota de prensa.

En este punto, se ha recordado que el citado proyecto de empleabilidad beneficia a 800 personas con más de 60 itinerarios en profesiones de alta demanda laboral en sus distintas convocatorias y cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial, cofinanciados en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Las jornadas están concebidas como espacios de encuentro, aprendizaje y participación en los que se abordan diferentes dimensiones de la empleabilidad. Además de trabajar competencias profesionales, se presta atención a aspectos personales y emocionales que pueden influir en el acceso al empleo, como la motivación, la confianza, la resiliencia, el autoconocimiento y la capacidad para superar dificultades.

La iniciativa también busca fomentar la colaboración entre las personas participantes, las empresas formadoras y las entidades colaboradoras del proyecto, acercándoles nuevas herramientas y recursos que favorezcan su desarrollo profesional y sus oportunidades de inserción laboral.

Esta primera jornada, celebrada en el Auditorio Riberas del Guadaíra, se ha titulado 'Activación, motivación, competencias y bienestar' y ha contado con la conferencia inicial 'Trabajar de lo que sea no es un plan', más cuatro talleres para trabajar habilidades personales y profesionales desde un enfoque práctico.

En cuanto al calendario de las siguientes jornadas, también con conferencias y talleres prácticos, el 20 de noviembre se celebrará la siguiente cita bajo el título 'Marca personal, talento y oportunidades'. La tercera jornada 'Gestión emocional, resiliencia y autocuidado' se desarrollará el 10 de febrero, y la cuarta y última el 12 de marzo, centrándose en el 'Empleo, networking y contacto con empresas'.

Las actividades se desarrollan principalmente en el hall del Auditorio Riberas del Guadaíra, utilizando también algunas de las aulas del recinto para la realización de talleres y dinámicas de trabajo.

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