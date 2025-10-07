Alcalá (Sevilla)trabaja para acelerar proyectos del Plan de Actuación Integrado con 14 millones de inversión

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) trabaja con los servicios administrativos del Ayuntamiento para acelerar los proyectos de inversión recogidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI), con una financiación de 14 millones de euros, siendo la tercera máxima puntuación de los grandes municipios de Andalucía "debido a su capacidad de transformación", tal y como ha explicado, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora.

Según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa, Mora ha señalado que "los servicios técnicos municipales trabajan para agilizar todas las inversiones y programar el calendario de las obras a ejecutar". "Desde la Delegación de Planificación Estratégica en coordinación con la Delegación de Hacienda se impulsará la ejecución de las distintas infraestructuras", ha añadido.

Para ello, el primer paso es la elaboración de un manual de procedimiento y la aprobación con la senda financiera de las operaciones recogidas en el PAI, con una formación específica en fondos europeos para los técnicos municipales, y la presentación de una programación detallada con carácter trimestral de la ejecución de dichos fondos que se realizará en las próximas semanas.

De esta manera, Alcalá de Guadaíra "se compromete a tener el 45% del gasto ejecutado y certificado en marzo de 2027". Será en esa fecha cuando se realice una revisión del grado de ejecución de los distintos Ayuntamientos, por lo que Alcalá de Guadaíra aspirará a obetener fondos adicionales del Ministerio de Hacienda, procedentes de aquellos ayuntamientos que no hayan llegado al 30% de certificación en esa fecha.

El Plan de Actuación integrado de Alcalá de Guadaíra ha sido "muy valorado por el Ministerio, obteniendo la tercera máxima puntuación de los grandes municipios de Andalucía". Así, el Plan contempla unos objetivos alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los planes autonómicos y nacionales. Además de la segunda fase de reurbanización de la calle Nuestra Señora del Águila, y Plaza del Cabildo, destacan los proyectos para la renaturalización del viario urbano al objeto de conectarlo con el Monumento Natural y la creación de un centro integral de biodiversidad en las instalaciones de la actual Piscina de San Juan.

TRES GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN

Dicho plan estratégico se articula en "tres grandes líneas de acción para la ciudad" como son la transformación urbana, la transformación inclusiva, y una tercera línea correspondiente a la transformación natural.

La primera línea de transformación urbana tiene como objetivo revalorizar el casco histórico y su conexión con el entorno patrimonial. Contempla la ejecución de grandes proyectos tales como la segunda fase de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila, y la Plaza del Cabildo, el Centro de Interpretación del Castillo, la rehabilitación de edificios como la Casa Pósito y la conexión de la Plaza del Duque y Nicolás Alpériz con el Monumento Natural.

Este enfoque urbano y ambiental "se complementa con una apuesta por la movilidad sostenible ya en marcha a través de proyectos financiados con Next Generation y EDUSI, además de medidas para mejorar la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas".

La segunda línea lleva consigo acciones como la remodelación de la calle San Francisco como Puerta Verde del Guadaíra, la creación de un Centro de la Biodiversidad, y la piscina de San Juan y la puesta en marcha de una Red de Pasillos Verdes. Por su parte, la transformación inclusiva es la destinada a la dimensión social y vinculada con la promoción de políticas de igualdad el impulso de la cohesión social y la innovación en la economía.