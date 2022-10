El alcalde asegura que las partidas abren "un nuevo ciclo inversor" para que Sevilla "elimine déficit históricos"

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha manifestado este viernes que las partidas recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que ya ha llegado al Congreso de los Diputados para su tramitación y aprobación, "suponen el inicio de un nuevo ciclo inversor para Sevilla" con el que "eliminar los déficit históricos" de la capital andaluza. "Las partidas refrendan el inicio de un nuevo ciclo inversor para Sevilla, que necesita recuperar muchos años de abandono de los Presupuestos Generales del Estado", ha abundado el primer edil.

En declaraciones a los medios con motivo de la inauguración del seminario 'Europa invierte en mi región', Muñoz ha asegurado que las partidas "me demuestran que el rol que he tenido de diálogo y reivindicación me dan resultado". "Voy a seguir peleando por que los siguientes Presupuestos den respaldo a otras obras", ha apostillado Muñoz. "Pedí que hubiera una partida para el Metro, y la hay después de más de diez años sin haberla en los Presupuestos. Pedí que hubiera una partida para la conexión trascendental entre Santa Justa y el aeropuerto, y la hay. Pedí el objetivo fundamental de cerrar el anillo de la SE-40 y hay 25 millones para seguir licitando", ha desgranado el alcalde.

De hecho, el proyecto de PGE para 2023 que presentó este pasado jueves la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, prevé 25,5 millones de euros para cerrar la ronda de circunvalación de la SE-40 y cerca de 46 millones de euros para la sustitución de los tirantes y ampliación de carriles en el puente del Centenario. Igualmente, recoge una "transferencia" de 20,19 millones de euros que se corresponde con la primera anualidad del Gobierno central dentro del convenio acordado políticamente con la Junta para financiar al 50% el tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado de San Sebastián, por algo más de 1.300 millones de euros).

En el desglose de las inversiones por comunidades autónomas, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez recoge dos millones de euros para el próximo ejercicio para el tramo de la SE-40 que une Coria del río con Dos Hermanas (5,5 kilómetros). Un tramo que cruzará el río Guadalquivir finalmente mediante un puente, después de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya descartado los túneles contratados en 2009 al ser el viaducto la "mejor opción" por "coste, mantenimiento e impacto ambiental".

Además de este tramo, el Gobierno central reserva algo más de 23 millones para iniciar obras y proyectos de otros 35,2 kilómetros de la SE-40. Se reservan partidas presupuestarias para el tramo Espartinas-Valencina (once millones), Valencina-Salteras (otros once millones), Salteras-La Algaba (medio millón), La Albaga-La Rinconada (otro medio millón) y el tramo La Rinconada (acceso norte)-La Rinconada (A-4), con 500.000 euros. Además, las cuentas recogen más de 11,8 millones de euros para el proyecto del nuevo enlace entre la ronda urbana SE-20 y la autovía A-4, ya en fase de expropiaciones, después de que tal proyecto contase este año con 5,1 millones de euros.

EL TERCER CARRIL DE LA A-49 Y OBRAS EN LA AP-4

Las actuaciones destinadas a continuar con el tercer carril de la autovía A-49 cuentan este año con 1,5 millones de euros, tras los 400.000 euros destinados en el año en curso, y figuran, además, dos partidas que suman un millón de euros para "nuevas actuaciones" en la autovía AP-4, que conecta Sevilla con Cádiz y que fue liberalizada el 1 de enero de 2020, al no ser prorrogada una vez más la concesión administrativa gracias a la cual la empresa Abertis explotaba esta carretera mediante un peaje.

También figura medio millón de euros para el nuevo proyecto de remodelación de los enlaces entre la autovía AP-4 y la antigua carretera N-IV entre El Cuervo de Sevilla y Los Palacios y Villafranca, después de que este año esta actuación contase con 182.870 euros. La Zona Franca de Sevilla, de su lado, cuenta con 900.000 euros para mejoras en los polígonos portuarios de Astilleros y Torrecuéllar y para la ampliación de su recinto.

En materia ferroviaria, figuran especialmente 4,2 millones para mejoras en la línea Sevilla-Huelva, 1,1 millones para la conexión por alta velocidad entre tales ciudades y casi 3,6 millones para actuaciones en las líneas de cercanías y medidas de movilidad urbana, incluyendo además casi seis millones de euros para "accesibilidad ferroviaria" en materia de puertos y 2,1 millones para mejoras en muelles.

AÚN PENDIENTES DEL ARQUEOLÓGICO

En otro apartado, los PGE incluyen un millón para la reforma del Museo Arqueológico Provincial, la misma cuantía que este año, sin que hayan sido licitadas aún las demandadas obras de renovación y modernización de este centro, cerrado desde comienzos de 2020 para el desalojo de su colección precisamente con motivo de este proyecto que constituye otra de las asignaturas pendientes de Sevilla. En este mismo plano, figuran 20.000 euros para una actuación de mejora en el monasterio de Santa Clara, en el municipio de Carmona.

El Grupo Enaire, en paralelo, recoge inversiones de 7,58 millones de euros para mejoras en los sistemas de control del tráfico aéreo de Sevilla, casi 3,7 millones para mejoras en materia de seguridad o más de 1,8 millones en materia de sistemas de comunicaciones; figurando además 3,7 millones de euros para nuevas reformas en la cárcel de Sevilla I y 2,4 millones para el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra.

En ese ámbito, la Dirección General de Policía contempla más de 366.000 euros para actuaciones en dependencias de la provincia de Sevilla, donde aún se espera la activación de la nueva comisaría del distrito Sur de la capital; y la Dirección General de la Guardia Civil 305.000 euros para obras en sus instalaciones. Figuran además 325.000 euros para medidas de acceso y uso público en los márgenes del río en la provincia y casi 5,8 millones de euros para instalaciones fotovoltaicas en los regadíos del Viar y del Bajo Guadalquivir.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye el núcleo de los fondos europeos de recuperación ante la anterior crisis derivada de la pandemia, destina de su lado 2,62 millones de euros para actuaciones en la provincia de Sevilla.