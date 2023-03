El alcalde confía en un acuerdo con la hostelería sevillana y afirma que se "minimizarán" las medidas para la Madrugada

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento, a través del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, "va a intentar hacer el mínimo daño posible" a la hostelería en la Madrugada. Para esa jornada, como viene siendo una tónica desde 2019, el Consistorio mantiene el veto de vender alcohol a partir de la 1,00 horas en establecimientos del entorno de la Carrera Oficial. En los próximos días, se trasladarán las "novedades" de la resolución municipal para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En declaraciones a los medios tras presentar el acuerdo alcanzado con el grupo municipal de CS para reprogramar el Plan Municipal del Suelo y alcanzar así más de 60 millones de euros de inversión en patrimonio y equipamiento, el regidor se ha mostrado convencido en alcanzar un acuerdo con la patronal de la hostelería sevillana "entre este miércoles y mañana jueves" porque "comparte que nos jugamos mucho en la Madrugada".

"Lo peor que nos podría ocurrir como ciudad es que fuésemos noticia por algún incidente" en torno a la Madruagada, ha subrayado Muñoz, para el que los hosteleros sevillanos están haciendo "gala de una responsabilidad que algunos políticos de la oposición no están teniendo", en alusión al Partido Popular. El alcalde ha querido ser "prudente" y no avanzar el contenido final del acuerdo, aunque ha dejado claro que "hay que entender que una chocolatería, una pastelería o un bar que no es de copas, no atenta ni supone un riesgo". No obstante, ha abogado por que "ante todo" prime la "seguridad" para que "todo salga bien".

El modelo acordado entre el Ayuntamiento y los empresarios, "desarrollado y mejorado en 2022" tras dos años sin Semana Santa por la pandemia, implica que "durante los días de Semana Santa, no podrán expenderse bebidas susceptibles de ser consumidas en la vía pública --sí en el interior-- en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, por los establecimientos con acceso directo por las calles sectorizadas cuando por las mismas discurran desfiles procesionales desde una hora antes de la llegada de la cruz de guía a la altura del establecimiento hasta la finalización del paso de la cofradía".

Asimismo, se exceptúa de esta prohibición la venta de agua y refrescos en envases de plástico de 500 cc de capacidad máxima, y la de café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal. Además, durante la Madrugada del Viernes Santo, también "habrá limitaciones específicas" a las actividades recreativas de hostelería y de ocio y esparcimiento, que quedarán cerrados a la una de la madrugada en esas zonas delimitadas, en lugar de las 3,00 horas "que, como máximo, fijan las licencias de apertura para el Centro".

"Excepcionalmente, en las calles Álvarez Quintero, Argote de Molina y Placentines y Bilbao y Plaza Nueva, se permitirá la apertura de las actividades anteriormente relacionadas hasta su horario máximo permitido siempre que se cumplan condiciones de cumplimiento de aforo, clientes sentados, no bebidas alcohólicas y servicio de vigilancia privado", añade el Consistorio hispalense.

De manera general para toda la semana, los establecimientos deben "mantener las puertas del local cerradas a efectos de contaminación acústica, sólo podrán expender los productos alimenticios y bebidas para su consumo en el propio local en caso de la hostelería, y todas las actividades que incluyan la venta de artículos de alimentación y bebidas incluidas en los sectores y calles relacionadas deberán cesar su actividad en el horario comprendido entre las 22,00 horas del jueves 14 de abril y las 8,00 horas del viernes 15 de abril".

"Se mantiene la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante el horario comprendido entre las 22,00 y las 8,00 horas del día siguiente en establecimientos en los que no esté autorizado, así como la venta y consumo de alimentos y bebidas en espacios destinados habitualmente a otros usos tales como portales, quioscos, soportales, zaguanes, habitaciones de viviendas, garajes, espacios libres exteriores o interiores y locales en bruto, destinando exclusivamente los mismos al desarrollo de los usos legalizados".