El alcalde de Sevilla visita la Convención Mundial Iglta celebrada en Fibes. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, la Convención Global de Iglta, el encuentro profesional más importante del mundo especializado en turismo Lgbtq+, que ha reunido en Sevilla, a más de 700 delegados de más de 40 países y genera un impacto económico directo estimado superior a los 3,5 millones de euros para la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la convención ha reunido a representantes de grandes cadenas hoteleras, aerolíneas, agencias de viajes, turoperadores y compradores internacionales. Entre sus principales actividades ha destacado el Marketplace, un espacio de encuentros comerciales que aspira a convertirse en el mayor de la historia de Iglta.

Durante su visita, el alcalde Sanz ha destacado que "que una organización del prestigio de Iglta haya elegido nuestra ciudad es una magnífica noticia para nuestra economía, nuestras empresas turísticas y nuestra proyección internacional". "Apostamos por un modelo turístico de excelencia, competitivo y sostenible, en el que la diversidad, el respeto y la hospitalidad forman parte de nuestra identidad", ha añadido.

Asimismo, la edición sevillana podría ser la de mayor dimensión celebrada fuera de Norteamérica, posicionando a Sevilla como "destino de referencia para grandes congresos internacionales".

En este sentido, el primer edil ha subrayado que "el valor de este congreso va mucho más allá de los 3,5 millones de euros de impacto económico". "Sevilla se está mostrando ante cientos de profesionales con capacidad de decisión sobre los destinos que comercializan en sus mercados", ha explicado.

"Cada contacto empresarial y cada acuerdo representan nuevas oportunidades para nuestro sector turístico, generan actividad económica y contribuyen a crear empleo", ha celebrado.

De igual manera, Sanz también ha destacado el papel de Fibes como motor de la estrategia municipal de captación de grandes acontecimientos, "contamos con infraestructuras de primer nivel, una extraordinaria oferta hotelera, un patrimonio cultural único y una ciudad que sabe recibir como pocas".

La celebración de esta convención, que anteriormente ha tenido como sedes ciudades como Nueva York, Milán, Osaka o Palm Springs, alcanza este viernes uno de sus momentos más significativos con el relevo institucional a Miami, que acogerá la edición de 2027.