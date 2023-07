El alcalde expone al rector de Sevilla la "importancia de la colaboración" para "frenar la fuga" de talentos

De izquierda a derecha, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el primer encuentro institucional en el Ayuntamiento de Sevilla.

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este miércoles un primer encuentro institucional con el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, tras el que el alcalde ha destacado la "importancia de la colaboración" entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Hispalense para "frenar la fuga" de los jóvenes talentos sevillanos, así como para "atraer a los que están fuera".

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, el regidor hispalense ha destacado "el potencial universitario de Sevilla que debemos aprovechar para el crecimiento y beneficio de la ciudad". No es el primer encuentro que mantienen Sanz y Castro, aunque sí el primero del 'popular' como alcalde de Sevilla.

En enero de este año, el entonces candidato a la Alcaldía de Sevilla presentó al rector de la US su proyecto para que la antigua Fábrica de Tabacos sea "un gran Museo de Bellas Artes en el que la propia Universidad y el Rectorado sean los protagonistas". Por parte de la US, se informaba de la reunión destacando que "ambos han abordado el potencial que tiene la US como motor transformador de la sociedad".