El alcalde homenajea a María Villanueva y Gala Barrera, las notas más altas de la selectividad en Sevilla

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido, en la mañana de este jueves, a las sevillanas que han obtenido las mejores notas en la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en la capital. El acto, que se ha celebrado en la sala Capitular Baja de la Casa Consistorial, ha servido para homenajear a María Villanueva Olmedo y a Gala Barrera Hernández, las dos estudiantes que han obtenido este excelente resultado y que han sacado un 14, la máxima nota, y un 13,975, respectivamente. Ambas alumnas de los colegios Santa Ana y el St. Mary School.

En total, este año, cinco estudiantes han sacado un 14 sobre 14 en Selectividad en Andalucía. En concreto, en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Almería, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "gracias al esfuerzo, al talento, a la constancia y a los valores recibidos durante su formación, María y Gala han obtenido las mejores notas de nuestra ciudad en la Prueba de Acceso a la Universidad, antigua Selectividad". Por ello, "para mí es un honor poder recibiros y es un enorme orgullo, como alcalde de Sevilla, saber que nuestra ciudad sigue demostrando el enorme talento de su juventud".

"Hoy hemos querido abrir las puertas de vuestro Ayuntamiento, la Casa de todos los sevillanos, no sólo a María y a Gala, no sólo a sus acompañantes de la familia, amigos y centros educativos, sino al enorme talento, como decía antes, que tiene la juventud sevillana. María y Gala sois el ejemplo de ese potencial que tenéis los jóvenes sevillanos, que además habéis demostrado con esas altas calificaciones obtenidas en Selectividad. Y es que Sevilla es una ciudad con infinitas posibilidades porque a sus condiciones históricas, patrimoniales, monumentales, etcétera, hay que sumar el talento de los sevillanos que puesto al servicio de nuestra sociedad nos hace imbatibles", ha recordado Sanz.

Con ello, el alcalde ha querido destacar en el día de hoy "la constancia y la capacidad de trabajo que habéis demostrado no sólo en los exámenes de acceso sino en todas vuestras etapas educativas". Igualmente "al Colegio Santa Ana y al Colegio St. Mary School, a todos los profesores que durante estos años han puesto lo mejor de ellos mismos para vuestra formación en conceptos académicos y en valores. Y por supuesto quiero felicitar a vuestras familias, parte siempre fundamental de nuestros éxitos personales".

En su discurso, el alcalde de Sevilla se ha dirigido a las protagonistas, ofreciendo una mirada personal a la Selectividad: "Soy padre de dos hijos. El mayor ya está en la Universidad y la pequeña, igual que vosotras, ha realizado la Selectividad este año. Como padre, sé de la importancia que tiene en vuestras vidas un año tan trascendental como este y en especial esos días de Selectividad en los que tenéis que demostrar todos los conocimientos adquiridos para acceder a la Universidad. Tanto es así que este año, entre las múltiples obligaciones que como imaginaréis tiene la agenda del alcalde de Sevilla, tenía marcado en rojo el día que mi hija comenzaba los exámenes de Selectividad".

Sanz ha seguido contando: "Tuve la suerte de acompañarla, de estar con ella los momentos previos al inicio de esas pruebas y compartir sus nervios, su ilusión, sus dudas de última hora y un día, en definitiva, que marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Su esfuerzo ha dado resultado y va a poder iniciar los estudios universitarios que tenía en mente, y yo como padre me siento tremendamente orgulloso de ello. Me imagino que vuestros padres y familiares estarán que no cabrán en sí de orgullo por vuestros resultados excelentes, en los que, sin duda, estoy convencido de que también han tenido mucho que ver".

El alcalde ha finalizado recordando que "no olvidéis nunca a esta ciudad de Sevilla que se siente orgullosa de vosotras y que, entre todos, sumando enormes talentos como los vuestros, tenemos la obligación de hacer cada día más grande".

MARÍA VILLANUEVA OLMEDO

María Villanueva, alumna del Colegio Santa Ana (Los Remedios), ha obtenido un 14 en Selectividad, la máxima puntuación a la que se puede aspirar en esta prueba de acceso a la Universidad. Concluyó el Bachillerato con matrícula de honor y estudiará Economía en la Universidad de Sevilla (US).

María ha dedicado una media de entre cuatro y cinco horas diarias a estudiar. Cree que la constancia es la clave del éxito. Un principio inculcado por su familia y que le ha servido para lograr la excelencia académica. En esta formación no se ha limitado al currículo obligatorio. Siempre ha querido conocer más y perfeccionar lo ya sabido. Ejemplo de ello son sus títulos en idiomas extranjeros, el C2 de Inglés y el B2 de Francés.

También es una gran aficionada al deporte y desde pequeña ha practicado pádel, aunque una lesión le impidió seguir practicándolo. A la lectura también le dedica bastante tiempo. Y no sólo a los libros obligatorios en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Las últimas obras que han pasado por sus manos se titulan 'Maggie ve la luz', de Marian Keyes, que le ha servido de entretenimiento; y '¿Por qué fracasan los países?', un libro sobre economía, su gran pasión, de Daron Acemoglu y James A. Robinson.

Este interés por la economía lo ha tenido desde temprana edad. Ha participado en la Olimpiada Nacional de Economía, celebrada la semana pasada en La Rioja, y fue ganadora en las celebradas en marzo en Sevilla. Le satisface escuchar de sus amigos que les inspira para mejorar. Estudiará Economía en la US, aunque no descarta pasar algún curso de la educación superior en una universidad extranjera. Para ello, intentará obtener beca.

GALA BARRERA HERNÁNDEZ

Apenas unas centésimas por debajo, se encuentra la segunda nota más alta. Gala Barrera, que ha realizado estas pruebas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha obtenido un 13,975. Completó el Bachillerato en el St. Mary School con un 10, matrícula de honor, y estudiará Odontología en la Universidad.

Ha pasado unas cinco horas al día estudiando los últimos cursos. Agradece la preparación recibida en el centro privado, al que accedió en tercero de la ESO. Allí optó por el Bachillerato de Ciencias de la Salud. Acude con frecuencia al gimnasio para mantenerse bien físicamente y se "relaja" en la cocina. Entre los últimos libros que ha leído se encuentra la trilogía 'Ciudades de humo', de Joana Marcús.

Plantea irse de Erasmus algún curso al extranjero. Pertenece a una familia de cinco hermanos, donde la educación y la perseverancia siempre han sido dos principios fundamentales. La clave para sacar tal calificación en Selectividad: "El haber ido muy tranquila. Nada estresada". No se ha examinado sola. Tiene una hermana melliza que también se ha presentado con ella y que ha sacado un 13,82.

Las dos jóvenes disfrutan de deporte, lecturas y amistades. Esperaban notas altas, a la altura del esfuerzo dedicado a los estudios, aunque reconocen haberse sorprendido un poco cuando conocieron finalmente sus calificaciones, lo que les llenó de una inmensa alegría. Ambas destacan valores como la constancia y el esfuerzo transmitidos en su familia. Esperan tener un verano a la altura de tan excelentes resultados.