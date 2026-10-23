El alcalde de Huévar (Sevilla) ejercerá también como auxiliar administrativo privado tras el visto bueno del Pleno

Pleno del Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huévar del Aljarafe (Sevilla) podrá compatibilizar su actividad al frente del consistorio con su labor como auxiliar administrativo de atención al público en una empresa privada, por la que recibirá una cantidad económica en función de la misma.

Ello, tras la aprobación de esta medida en el Pleno del Ayuntamiento celebrado este viernes, 23 de octubre, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

De hecho, el Pleno tan solo ha oficializado "una situación en la que el alcalde lleva desde que accedió al cargo el pasado julio", dado que ya realizaba esta actividad por cuenta ajena antes de acceder a la alcaldía.

El Pleno atiende así a la norma principal que regula la compatibilidad entre ser alcalde y tener una actividad privada (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

Por otro lado, el Pleno ha dado cuenta de la dimisión de la concejala del Partido Popular Fabiola Serrano, que hasta el pasado julio, cuando una moción de censura desbancó a María Eugenia Moreno de la alcaldía, tenía las competencias de Turismo, entre otras, en el Ayuntamiento.

La ahora exconcejala deja el cargo al segundo intento, ya que el pasado enero presentó su dimisión a la entonces alcaldesa, pero unos días después volvió a su puesto.

Al hilo de esta dimisión, el alcalde ha deseado a la concejala dimitida "toda la suerte del mundo en su nueva ocupación", al tiempo que ha destacado que ha sido "una buena servidora pública".