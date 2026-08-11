El alcalde de El Madroño (Sevilla) señala que es "un día clave" para la evolución del incendio de Niebla (Huelva)

El alcalde de el Madroño, Antonio López (c), junto al subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano (d) y el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez (i). - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Madroño (Sevilla), Antonio López, ha señalado desde El Castillo de las Guardas, donde se encuentran realojados preventivamente los vecinos de su localidad, que el incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) ha llegado al límite de la frontera con el municipio y la provincia, por lo que ha considerado este martes, 11 de agosto, como "un día clave" para el avance del mismo.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el primer edil ha afirmado que el fuego se encuentra "en el límite entre provincias" después de haber comprobado este pasado lunes cómo los efectivos aéreos trabajaban en el municipio colindante de Berrocal (Huelva). "Ver como los aviones arrojaban agua a las casas ha sido el infierno", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que el alejamiento preventivo del municipio se ha debido a la presencia del humo, especialmente en la zona del Álamo y Villar Gordo y también por el traslado de maquinaria pesada a las calles de El Madroño, medida que podía cortar la circulación.

"El fuego está al límite, a escasos metros de la provincia y del término municipal", ha indicado López, a la vez que ha asegurado que hasta que se hizo de noche el fuego "avanzó bastante" pero después "se ha podido trabajar". Del mismo modo, ha recordado el incendio que ya asoló la zona en 2004, cuando, según ha relatado, "en 2004 primero se quemó Berrocal y al día siguiente El Madroño". "Esperemos que esta vez nos podamos salvar", ha concluido.

En contexto, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha apuntado que el objetivo ante el incendio era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se ha logrado gracias a la línea de defensa establecida.

Asimismo, ha explicado que las llamas ya ha superado las 20.000 hectáreas y están registrando "fenómenos convectivos" que generan "las grandes columnas de humo y nubes que se han podido observar durante la jornada".