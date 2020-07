Alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla) defiende la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento: "No hay ilegalidad"

"Es una causa de todos. No es una cuestión de 'lobbis ni de lobbos', es una cuestión de personas"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio sevillano de Mairena del Alcor, Juan Manuel López (PP), ha defendido la colocación de la bandera arcoíris en favor de la igualdad de derechos del colectivo Lgtbi ya que "no hay ilegalidad", pese a las críticas de Vox que considera que "se vulnera la ley vigente", haciendo referencia a una sentencia al respecto.

En este marco, López ha explicado que ha consultado a los servicios jurídicos municipales el asunto y han concluido que "no se está cometiendo ninguna ilegalidad", tal como señala en una entrada en su perfil de Facebook, recogida por Europa Press, en la que además incorpora parte de la sentencia a la que Vox hace referencia, así como un escrito del Defensor del Pueblo en el que se aclara que el citado auto se refiere a la concurrencia de banderas oficiales con independentistas, pero "no se pronuncia" sobre las de movimientos sociales o colectivos, por lo que "no tiene incidencia en la bandera arcoíris".

"El Ayuntamiento al que represento y el grupo municipal que dirijo seguirá apostando por dar visibilidad a un colectivo que, tradicionalmente, ha sido castigado por nuestra sociedad. Pensamos que es una causa de todos. Esta no es una cuestión de 'lobbis ni de lobbos', es una cuestión de personas", recalca.

Tras considerar que sus vecinos opinan "de igual forma" a la expresada por el Ayuntamiento, recuerda que la bandera Lgtbi se coloca en el balcón consistorial "por mandato expreso del Pleno municipal, que lo aprobó por unanimidad de todos los grupos representados en el mismo", añadiendo que en ese mismo acuerdo "se dejó claro que no se podía izar junto al resto de banderas institucionales".