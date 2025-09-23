El alcalde de Los Palacios (Sevilla) agradece a Moreno la visita institucional al Ayuntamiento

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita al ayuntamiento de Los Palacios. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha recibido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en una visita institucional al Ayuntamiento de la localidad. Así, Valle ha agradecido a Moreno su visita.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el presidente ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde en la sala de juntas del Ayuntamiento y ha firmado en el Libro de Honor. Valle le ha hecho entrega al presidente de una muestra del emblemático tomate de Los Palacios, "símbolo agrícola y económico de la localidad".

Tras la visita, el presidente de la Junta y el alcalde se han trasladado hasta el Restaurante Casa Moral donde Moreno ha presidido el acto de entrega de las resoluciones de ayudas "destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola y a la modernización del sector", dirigidas a agricultores de la provincia de Sevilla, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En declaraciones a los medios en el Consistorio, el primer edil ha destacado la "relevancia de esta visita", señalando que "es la primera vez que un presidente de la Junta visita nuestro Ayuntamiento" y ha agradecido el "gesto institucional".

Durante el encuentro, el regidor ha trasladado al presidente diversas reivindicaciones del municipio, como el desdoblamiento de la carretera que une Los Palacios y Villafranca con Utrera, la ampliación de los institutos locales, nuevos planes de empleo tras la finalización de Andalucía Activa, y la necesidad de mayor inversión en caminos rurales, "mejorar las veredas por las que pasan tantos agricultores", han afirmado en el citado comunicado.

Por su parte, el presidente autonómico ha agradecido "la hospitalidad del alcalde" y ha subrayado la "importancia del encuentro institucional" en un contexto de colaboración y respeto entre administraciones, "independientemente de las diferencias políticas". "Es un ejemplo de normalidad democrática y un ejercicio positivo de diálogo entre instituciones", ha afirmado.

Así, el presidente ha puesto en valor el "potencial agrícola" del municipio, el relevo generacional en el campo y el "impulso hacia la agroindustria". Del mismo modo, ha señalado que "el tomate de Los Palacios y sus productos derivados, como el salmorejo, gazpacho o la mermelada, son ejemplos del salto cualitativo de la agricultura hacia la agroindustria y por tanto a la creación de valor añadido".