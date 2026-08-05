El alcalde plantea pedir a Gavira la tasa turística: "Igual ciudades como Jaén no la necesitan. Sevilla, sí"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista con Europa Press - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que planea solicitar una reunión con el recientemente nombrado vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz, Manuel Gavira (Vox), para trasladarle la "necesidad" de implantar una tasa turística o cualquier otro instrumento similar de financiación extraordinario para la ciudad.

"Todavía no hemos pedido cita porque estábamos esperando a que terminaran los nombramientos, pero le solicitaremos una reunión al vicepresidente y consejero de Turismo y volveré a poner encima de la mesa que creo que mi ciudad necesita la tasa turística. Como la pagamos los sevillanos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla", ha remarcado el primer edil en una entrevista con Europa Press.

De hecho, Sanz ha insistido en que lo que requiere Sevilla es "un instrumento de financiación extraordinario". "Llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla. Me da igual cómo se llame".

"A lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan", ha apostillado.

DESTINO FINALISTA

El alcalde ha defendido que los recursos obtenidos deberían destinarse de forma finalista, en concreto, o al menos un porcentaje, a actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios.

A su juicio, resulta "muy importante" que los sevillanos perciban que los beneficios derivados del turismo revierten directamente en la mejora de la ciudad. "Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística", ha añadido al respecto.

Además, ha añadido que esta tasa debería contar con el respaldo del sector turístico y consensuarse con sus representantes en cuanto a su recaudación, entre otros asuntos.

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Por otro lado, el alcalde ha reiterado su deseo de que la Junta de Andalucía impulse una normativa que permita a los ayuntamientos endurecer las restricciones a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y a los apartamentos turísticos, al considerar que las competencias municipales son actualmente insuficientes.

"Nos gustaría que tuviéramos una ley que nos permitiera ser mucho más restrictivos, porque sigo pensando que en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más, pero llegamos hasta donde nos permite la ley. Ahora estamos estudiando con Vox, porque no tenemos mayoría absoluta y necesitamos esa mayoría para aprobarla", ha señalado.

No obstante, ha querido recordar que el Ayuntamiento ya aprobó limitar al 10 por ciento el porcentaje de licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT), una medida acordada con Vox en el marco de la negociación presupuestaria. "Quiero recordar que si no hubiéramos aprobado en Sevilla esa propuesta, en este momento habría casi 500 viviendas de uso turístico más, algo que se ha evitado con esa medida", ha concluido el alcalde.