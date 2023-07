El alcalde recalca que los "problemas" de limpieza y seguridad son "generalizados" en Sevilla

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado este martes que "los problemas de seguridad y limpieza son generalizados en la ciudad" y ha recordado que "tenemos un problema importante con la limpieza", ya que "venimos de ocho años de mala gestión en Lipasam, de mala organización, de mala planificación de la empresa". "No se han planificado ni los recursos humanos ni la inversión de maquinaria que hacían falta en la empresa", ha sentenciado.

En declaraciones a los medios, el regidor hispalense ha sostenido que "nos encontramos con el 84% de los camiones de Lipasam estropeados, que no pueden salir por las noches; nos encontramos todas las mañanas contenedores llenos porque no han podido salir los camiones, y eso evidentemente no se arregla de un día para otro", ha indicado.

En esta línea, ha remarcado que "estamos ya trabajando para solucionarlo", nombrado al nuevo gerente de Lipasam que "está haciendo una radiografía de la empresa" de forma que "empezaremos a incrementar el personal y a invertir en maquinaria para solucionar a la mayor brevedad este problema". De momento, ha recordado, "se ha sacado" un contrato para alquilar camiones de recogida de residuos.

En cuanto a la seguridad, ha afirmado que "también lo he dicho muchas veces: faltan en Sevilla 500 plazas de policías locales y 500 policías nacionales, que son ya 1.000 efectivos en una ciudad como Sevilla". "Vamos a trabajar y vamos a reclamar al Gobierno de la nación esos policías que necesitamos y vamos también a empezar a sacar plazas de Policía Local".

De hecho, ha señalado que "una de las primeras cosas que hemos firmado han sido las 70 nuevas plazas de Policía Local. Esperamos que el año que viene con un nuevo presupuesto podamos sacar muchas más plazas, porque nos faltan todavía muchos".