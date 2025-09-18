Alcalde de Sevilla anuncia que el Ayuntamiento descarta por el momento personarse en la causa de la parcela de Emvisesa

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este jueves durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que, por el momento y hasta que se levante el secreto de sumario, el Consistorio no se personará en la causa de la parcela de Emvisesa que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación se inició tras una denuncia relacionada con la enajenación mediante subasta pública de unos terrenos de uso terciario situados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace un año.

En este sentido, el alcalde ha explicado que, consultada la asesoría jurídica del Ayuntamiento, se ha decidido que no sería oportuno personarse en este momento, dado que el secreto de sumario está a punto de levantarse y presentarse ahora podría "dilatar" ese proceso, al tiempo que ha apostillado que se espera que, una vez levantado el secreto, sea la propia empresa quien se persone en la causa.

No obstante, ha subrayado que una vez se levante el secreto de sumario, el Ayuntamiento se personará en el caso, y lo hará "sin que quepa ninguna duda".

Durante su respuesta a la pregunta formulada por Vox relativa al arrendamiento del suelo municipal de Pino Montano, el regidor ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene "máxima colaboración con las reclamaciones que puede hacer el Juzgado de Instrucción y la UCO", y que se ha proporcionado toda la documentación requerida.