El alcalde de Sevilla apela a la calma tras el cierre de las compuertas del río: "Todavía queda mucho margen"

Compuerta del Parque Vega de Triana de Sevilla cerrada por la "eventual crecida" del río Guadalquivir. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha trasladado un mensaje de tranquilidad tras el cierre en la mañana de este jueves de las compuertas de la Vega de Triana de manera preventiva y "como antelación" a cualquier riesgo de inundación "ante una eventual crecida" del Guadalquivir.

"Ayer el caudal del río a su paso por Sevilla era de 1.000 metros cúbicos por segundo, hoy es de 1.600, hasta 3.000 no habría que preocuparse, todavía por tanto queda mucho margen, pero insisto, como medida preventiva, los técnicos de Emasesa recomendaron esta mañana el cierre de la compuerta", ha asegurado Sanz en una declaración ante los medios.

El Ayuntamiento de la capital mantiene en Nivel 1 el Plan de Emergencias Municipal ante el aviso amarillo por fuertes vientos que se mantiene en toda la campiña sevillana hasta las 18,00 horas.

Precisamente, Sanz ha pedido precaución ante el viento. "Yo quiero lanzar un mensaje tranquilizador, de responsabilidad, de serenidad, de sentido común y de mucha precaución en el día como el de hoy, donde el problema no será el agua, sino será fundamentalmente la racha de viento que estamos sufriendo desde primera hora de la madrugada", ha destacado.

REABREN LOS CENTROS CÍVICOS Y EL ALCÁZAR

El Ayuntamiento ha reabierto este jueves los centros cívicos, los Reales Alcázares (excepto jardines), las instalaciones deportivas cubiertas y los espacios cultura.es. Todos estos espacios se mantuvieron cerrados en la jornada del miércoles ante los efectos de la borrasca Leonardo.

Por otro lado, se mantiene el cierre preventivo de los parques municipales, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal.

José Luis Sanz ha asegurado que el Consistorio ha gestionado 694 incidencias desde el miércoles, 400 de ellas relacionadas con la borrasca Leonardo. La mayoría de estos avisos ha estado relacionados de tráfico, caída de ramas, árboles y otros objetos a la vía pública, destacando la intervención en una palmera que ha provocado el corte total de la Avenida de la Palmera durante unas horas.

El Ayuntamiento ha confirmado que no se han producido personas lesionadas "gracias a las pedidas preventivas de anticipación al riesgo adoptadas".

"LA SITUACIÓN MEJORA AL MEDIODÍA"

Sanz ha señalado que la situación "mejora considerablemente a mediodía". Así ha contestado en referencia al partido que este jueves enfrenta al Real Betis Balompie con el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja. El alcalde ha indicado que "se está informando de la situación" a la Real Federación Española de Fútbol.

Por otro lado, ha confirmado que los tanques de tormenta "no tienen ni una gota de agua". "Sabemos cuál es la situación de municipios como Alcalá o como Lora, que es una situación preocupante, o incluso Coria. En Sevilla no tenemos esa situación preocupante, pero viendo lo que está lloviendo río arriba, por eso se toma esta medida preventiva", ha subrayado.

Sobre la caída de una azucena de bronce de la Giralda, Sanz ha indicado que la Policía Local va a realizar una inspección con drones de la torre "cuando amaine el viento" para comprobar que no se han producido más desperfectos.