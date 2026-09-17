El alcalde de Sevilla apuesta por "hablar ya con el próximo Gobierno" para desbloquear el paso bajo las vías del Pítamo

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. En archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado este jueves al Gobierno de España, en concreto a la empresa pública de administración de infraestructuras ferroviarias Adif y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la "falta" de avances respecto a la construcción del paso bajo la vía del tren que conecte el proyecto urbanístico de Villanueva del Pítamo con los Jardines de Hércules.

Sanz ha lamentado que mantener conversaciones al respecto de esta infraestructura con el actual Ejecutivo es "prácticamente hablar para nada" y ha expresado que es preferible "hablar ya con el próximo Gobierno, que afortunadamente tendremos dentro de unos pocos meses", en alusión a las próximas elecciones generales previstas para este próximo año 2027.

Así lo ha detallado en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo municipal Vox relativa a las viviendas de la promoción Entreolivos-Bellavista durante el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sevilla celebrado este jueves, 17 de septiembre.

En su intervención, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado una actitud "más reivindicativa" por parte del Gobierno local para exigir la puesta en marcha de esta infraestructura. "Hasta que no se ejecute esta obra, no podremos dar un servicio público a los vecinos del Pítamo".

Por otro lado, el portavoz de Vox ha cuestionado el precio de las viviendas protegidas, que considera elevado para las familias sevillanas, una cuestión que Sanz ha reconocido, pero ha desligado de las responsabilidades del Ayuntamiento.

Así, ha hecho alusión de nuevo a un próximo Gobierno que, espera, "recupere las ayudas a la compra y a las hipotecas, reduzca los impuestos, especialmente el IVA, y restablezca las desgravaciones fiscales que anteriormente existían para las viviendas protegidas".